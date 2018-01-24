وزير إسرائيلي: نفكر في عهد ما بعد عباس

القدس: قال وزير إسرائيلي بارز، إن حكومته تبحث تداعيات إمكانية غياب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن الساحة السياسية.

وقال وزير التعليم وزعيم حزب “البيت اليهودي”، نفتالي بنيت، للإذاعة الإسرائيلية العامة، (رسمية) الأربعاء:” إن حكم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يلفظ أنفاسه الأخيرة وأصبح غير ذي صلة”.

وأضاف بنيت، وهو مستوطن يقيم في الضفة الغربية المحتلة، إن الرئيس الفلسطيني “لا ينوي تقديم أية تنازلات من أجل تحقيق السلام”.

وتابع بنيت:” إسرائيل تفكر في عهد ما بعد (عباس) أبو مازن، ولا تخشى وقف التعاون الأمني مع الجانب الفلسطيني، إذا لم تتصد أجهزة الأمن الفلسطينية للإرهابيين فان إسرائيل ستقوم بذلك”.

ومؤخراً، زادت الحكومة الإسرائيلية من انتقاداتها للرئيس الفلسطيني بعد إصراره على رفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاص باعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، وتمسكه بمطلب إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وقراره تعليق الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. (الأناضول)