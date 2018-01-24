أعمال شغب في الهند احتجاجا على فيلم من انتاج بوليوود – (صور)

احمد آباد: خرب متظاهرون مراكز تجارية وأضرموا النار في سيارات ليل الثلاثاء الاربعاء في احمد آباد في غرب الهند في محاولة لمنع عرض فيلم من انتاج بوليوود.

وتعارض مجموعات هندوسية راديكالية منذ أشهر بقوة فيلم “بادمافات” حول ملكة هندوسية اسطورية من مطلع القرن الخامس عشر، في جدل يعكس التوتر السياسي-الديني الذي تشهده الهند راهنا.

ويتهم المعارضون الذين لم يشاهدوا الفيلم المخرج بالإشارة الى علاقة حب بين هذه الملكة من الراجبوت مع الغازي المسلم علاء الدين الخلجي الذي استولى على قلعة شيتورغار العام 1303. الا ان مخرج الفيلم ينفي ان يكون اشار الى ذلك في فيلمه.

وفي احمد اباد في ولاية غوجارات معقل رئيس الوزراء ناريندرا مودي اخذ الاحتجاج منحى عنيفا. وهاجم مئات الاشخاص متاجر واحرقوا حوالي خمسين دراجة نارية والحقوا اضرارا بأكثر من 150 سيارة عبر المدينة على ما ذكرت الشرطة المحلية.

وأوقف عشرة اشخاص الثلاثاء على ارتباط بهذه الاحداث على ما أعلن وزير الداخلية المحلي في غوجارات براديبسنيه جاديجا. وارتفع بذلك عدد الموقوفين الى أكثر من ستين في غضون 48 ساعة في الولاية خلال الاحتجاجات على الفيلم.

وقال معارضو الفيلم ان علاقة الحب المفترضة بين هذين الشخصين تجرح مشاعر طبقة الراجبوت.

وامام هذه الاضطرابات ارادت ولايات عدة يحكمها القوميون الهندوس من الحزب الحاكم منع عرض الفيلم لحماية النظام العام. الا ان المحكمة العليا رفضت ذلك معتبرة ان القرار يحد من الحرية الفنية.

وفي الايام الاخيرة قطعت مجموعات هامشية طرقات واحرقت حافلات احتجاجا على صدور الفيلم المقرر الخميس.

ويرى غالبية المؤرخين ان بادمافاتي هي ملكة اسطورية لم يكن لها وجود ابدا.(أ ف ب).