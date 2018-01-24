محاكمة إسلاميين في ألمانيا بتهمة الإتجار بالمخدرات

برلين: تحت إجراءات أمنية مشددة، بدأت اليوم الأربعاء محاكمة ثلاثة إسلاميين، تصنفهم سلطات الأمن على أنهم خطيرون أمنيا، ومتهم رابع بتهمة الإتجار بالمخدرات في ألمانيا.

ورفض المتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عاما، الإدلاء بإفادات عقب تلاوة صحيفة الدعوى أمام محكمة مدينة برلين.

ويحاكم المتهمون، ثلاثة عراقيين وسوري، بتهمة الإتجار بالمخدرات عبر تشكيل عصابي.

وكانت هذه القضية أثارت ضجة قبيل بدء المحاكمة، بسبب إخلاء سبيل أحد العراقيين الثلاثة، الذين تنصفهم الشرطة الجنائية في ألمانيا على أنهم خطيرون أمنيا، في كانون أول/ديسمبر الماضي، وذلك بعدما أصدرت محكمة قرارا بإلغاء أوامر الاعتقال الصادرة في حق المتهمين في قضية الإتجار بالمخدرات لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون.

وقالت متحدثة باسم المحكمة إن المتهمين الآخرين يقبعان في السجن الاحتياطي بسبب التحقيقات، التي يجريها الادعاء العام ضدهما للاشتباه في انتمائهما لتنظيم إرهابي.(د ب أ).