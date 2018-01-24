قطر تستثني اللاعب اليمني كمقيم في أندية الدرجتين الأولى والثانية

الدوحة: قرر الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الأربعاء استثناء تسجيل اللاعب اليمني كمقيم، وذلك نظراً للظروف التي تمر بها الجمهورية اليمنية، مما كان له الأثر السلبي على مسابقات الاتحاد اليمني للعبة، وتسبب في توقف المسابقات الكروية هناك. اعتمدت اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة القطري قراراً يسمح أولاً لأندية الدرجة الأولى بتسجيل لاعب واحد فقط من حاملي الجنسية اليمنية كلاعب مقيم ضمن صفوف الفريق الأول أو فئة تحت 23 عاما، إضافة إلى عدد اللاعبين المقيمين المسموح به ليصبح العدد 7 لاعبين بدلاً من 6 لاعبين ضمن كشف الـ 23 لاعبا. ثانياً: السماح لأندية الدرجة الثانية بتسجيل لاعب واحد فقط من حاملي الجنسية اليمنية كلاعب مقيم ضمن صفوف الفريق الأول إضافة إلى عدد اللاعبين المقيمين المسموح به ليصبح العدد 4 لاعبين بدلاً من 3 لاعبين ضمن قائمة الـ 26 لاعبا. ثالثاً: يتم تسجيل اللاعب اليمني اعتباراً من تاريخه وللفترة المتبقية من الموسم الرياضي 2017 -2018.

و أكد سعود عبدالعزيز المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم في تصريحات إعلامية أن هذا القرار يأتي لدعم الجمهورية اليمنية والرياضة اليمنية على وجه الخصوص، التي تمر -منذ فترة طويلة -بظروف قاسية أثرت على نشاطها الكروي وتوقف جدول المسابقات لديها رغم استمرار نشاط اتحاد الكرة اليمني على مشاركة بعض منتخبات بلاده الوطنية في المسابقات الخارجية التي تتأتى له” .(د ب أ).