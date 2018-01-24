منسق الأمم المتحدة الإنساني في اليمن يترك منصبه  

صنعاء: أعلن منسق الأمم المتحدة الإنساني في اليمن جايمي ماكغولدريك الاربعاء انه سيترك منصبه، وذلك بعد يومين من اعلان المنظمة الأممية مغادرة ممثلها الخاص اسماعيل ولد الشيخ احمد منصبه في البلاد التي دمرتها الحرب.

وأعلن ماكغولدريك، الذي أمضي سنتين في منصبه، انه سيتولى منصبا جديدا في نيويورك، وقال في مؤتمر صحافي “انه آخر يوم لي هنا في صنعاء”.

وتابع “اغادر اليمن بتأثر كبير، بحزن بسبب المعاناة التي تعيشها البلاد، وبإحباط لعدم تمكننا من القيام بالمزيد من اجل ابناء هذا البلد”، مشيرا في الوقت نفسه الى تزايد عدد الاشخاص الاكثر ضعفا بسبب هذه الازمة.

ولم يتم اعلان اسم خلف لماكغولدريك.

وكانت الأمم المتحدة اعلنت الاثنين ان ممثلها الخاص في اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد “لا ينوي البقاء في هذا المنصب بعد انتهاء عقده الحالي في شباط/فبراير 2018″.

وكان ولد الشيخ احمد عيّن في منصبه في نيسان/ابريل 2015.

وفشلت كل المفاوضات ومحاولات التوصل الى وقف لإطلاق النار في اليمن منذ سيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014، وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في النزاع في اذار/مارس 2015 لدعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقتل في النزاع منذ التدخل السعودي أكثر من 9200 يمني، بينما اصيب أكثر من 53 الف شخص، بحسب احصاءات منظمة الصحة العالمية.

وتقول الامم المتحدة إن اليمن يشهد “اسوأ ازمة انسانية في العالم” كما يواجه خطر المجاعة.(أ ف ب).