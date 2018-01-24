ضبط أقراص مخدرة في حقيبة “شيرين عبد الوهاب” في مطار القاهرة!

لندن: “القدس العربي”:

عثرت الشرطة بمطار القاهرة اليوم على حبوب مخدرة في حقيبة سفر الفنانة شيرين ،وكشفت مصادر أمنية بمطار القاهرة اليوم عثورها على أقراص “الزولام” المحظور وفقا للقانون المصري في حقيبة شيرين عند تفتيشها.

الفنانة شيرين عبد الوهاب ولتوضيح موقفها الخاص بحيازة تلك الأقراص الخدرة، قدمت للسلطات الأمنية بالمطار شهادة طبية رسمية من الطبيب تفيد بالسماح لها بتناول أقراص “الزولام” لعلاج الاكتئاب، ومن ثم سمحت لها أجهزة الأمن بالسفر.