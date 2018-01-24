وزير الدفاع الكويتي بالدوحة بدعوة من أمير قطر لحضور تخريج كلية أحمد بن محمد العسكرية

الدوحة – “القدس العربي – إسماعيل طلاي:

وصل الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي إلى الدوحة مساء الأربعاء في زيارة رسمية للبلاد، حيث كان في استقباله الدكتور خالد بن محمد العطية نائب مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري في المطار.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي على حسابها في “تويتر” إن “الزيارة الرسمية لوزير الدفاع تأتي تلبية لدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لحضور حفل تخريج كلية أحمد بن محمد العسكرية المقرر غدا الخميس.

وكان أمير قطر قد حضر صباح الأربعاء حفل تخرج الدفعة الخامسة (طيارين)، بكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، بقاعدة العديد الجوية، بحضور عدد من الوزراء، وكبار الضباط في القوات المسلحة ووزارة الداخلية وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة وضيوف الحفل.

وشهد أمير قطر عرضا جويا لعدد من طائرات القوات الجوية الأميرية وكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، شملت طائرات القوات الجوية الأميرية عددا من طائرات ميراج 2000 و طائرات الفاجت وطائرات C130 و C17 وطائرات اوغستا، بالإضافة إلى طائرات كلية الزعيم الجوية حيث شملت طائرات PC-21 وطائرات سوبرموشاك وطائرات غزال.

زخم في الزيارات المتبادلة بين قطر والكويت

وتأتي زيارة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، بعد زيارة مماثلة قام بها الأحد الماضي، الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري .

وتشهد العلاقات بين قطر والكويت زخماً من تبادل الزيارات الثنائية، على المستويين السياسي والاقتصادي، وباقي المجالات الأخرى، في خطوة تعكس توجه قطر لتكثيف علاقات التعاون مع الكويت وسلطنة عمان، والانفتاح إلى باقي الأسواق العالمية، سيما الدول التي أبدت مواقف إيجابية مع قطر ضد الحصار الذي تتعرض له منذ الخامس من حزيران/ يونيو الماضي.