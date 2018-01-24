﻿المصري ينفي لـ «القدس العربي» اتهامات إسرائيلية لحماس بنصب «منصة صواريخ» في الجولان ويتوعّد بتدفيعها فاتورة «الاغتيالات»

غزة ـ «القدس العربي»: نفى القيادي في حركة حماس مشير المصري لـ «القدس العربي»، صحة الإدعاء الإسرائيلي بتلقي حركته أوامر من إيران، لإنشاء منصات صواريخ في منطقة الجولان السوري، لاستخدامها لاحقا في ضرب إسرائيل. وأكد أن حركته لا تتلقى أوامر من أي جهة إقليمية أو دولية، وأنها تلتزم بنهجها القائم على إبقاء عملها العسكري ضد الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية.

وقال إن الاحتلال «يمارس سياسة الدجل السياسي والتضليل الإعلامي، في محاولة لخلط الأوراق في المنطقة، وإرباك المشهد العربي لتغذية حالة الفرقة والتشرذم في المواقف في المنطقة».

ورأى أيضا أن الاتهام الإسرائيلي الجديد لحماس جاء بهدف «تأليب الأطراف الدولية على الحركة»، مشيرا إلى أن استراتيجية حماس واضحة وتقوم على «قتال العدو الصهيوني على أرض فلسطين».

وشدد القيادي في حماس على أن هذه تعد «استراتيجية ثابته تبنتها حماس ومارستها ولا زالت على مدار تاريخها»، مؤكدا كذلك على حق المقاومة في مقارعة الاحتلال، حسب ما أقرته القوانين والشرائع الدولية.

وأكد أن ما ورد في الإعلام الإسرائيلي يهدف إلى إظهار حماس على أنها «خضعت» لأوامر من أطراف إقليمية أو دولية، مؤكدا أن هذا الأمر «متناقض مع سياسة الحركة».وقال «قرار حماس السياسي مستقل، وفلسفة حماس تقوم على قتال العدو الصهيوني على ارض فلسطين».

وأشار المصري وهو من نواب حركة حماس في المجلس التشريعي، أن حركته «تراكم القوة ونعمل على تعزيز مقومات الصمود والثبات للشعب الفلسطيني»، مضيفا «المقاومة وصلت إلى حالة من التوازن في أدوات الرعب مع الاحتلال»، وشدد في ذات الوقت على ضرورة وجود دعم عربي وإسلامي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني»:

وسألت «القدس العربي» القيادي في حماس، إن كان الاتهام الإسرائيلي يأتي في سياق مخطط لتنفيذ عمليات اغتيال جديدة على غرار محاولة الاغتيال قبل أيام التي نجا منها القيادي في الحركة محمد حمدان في لبنان، فقال «الادعاء من قبل الاحتلال جاء متزامنا مع محاولة اغتيال محمد حمدان»، مضيفا «وهو محاولة لـ«التغطية على الفشل» في الوصول إلى هذا القيادي.

وتوعد المصري بأن تدفع إسرائيل «فاتورة الحساب»، ردا على محاولة الاغتيال في لبنان ضد القيادي حمدان، أو في الإمارات ضد القيادي محمود المبحوح في عام 2010، أو في تونس ضد المهندس محمد الزواري أواخر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016.

وكان تقرير إسرائيلي قد ذكر أن حركة حماس تلقت إيعازا من إيران بتشكيل قوة في سوريا، تكون قادرة على إطلاق قذائف صاروخية على إسرائيل.

وحسب ما نقل التقرير الذي أوردته شبكة «كان» الإسرائيلية، عن مصادر في تل أبيب، فإن حماس تسعى أيضا للتموضع في جنوب لبنان، بهدف توسيع نشاطاتها العسكرية إلى خارج قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن العلاقات بين إيران وحماس شهدت تحسنا في الآونة الأخيرة، وأن هذا الأمر تخلله دعم اقتصادي، وتعاون ضد إسرائيل، وأن إيران طالبت حماس بإنشاء قوة فلسطينية من التنظيم نفسه، في الجولان السوري المحتل، للعمل على إطلاق الصواريخ خلال المعارك والحروب مع إسرائيل وممارسة الضغط عليها.

وزعم الموقع أن إسرائيل كشفت أخيرًا عن محاولات حركة حماس للقيام بالعمل العسكري من جنوب لبنان، وأن وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان قال إن حماس «تجد صعوبة في تنفيذ عمليات من الضفة الغربية، لذلك تحاول فتح جبهة أخرى في جنوب لبنان»، لافتا إلى أن بلاده تراقب عن كثب علاقات الصداقة المستجدة بين نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مؤكدا أن أي تطور في هذا المجال «سيلاقي ردا مناسبا».

وكان حمدان قد نجا في الأسبوع الماضي من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة في سيارته، في مدينة صيدا في جنوب لبنان، ووجهت أصابع الاتهام لإسرائيل بالوقوف خلفها.

وذكرت أنباء أن السلطات الأمنية التركية،سلمت لبنان شخصا متهما بتدبير الهجوم، بعد وصوله إلى أراضيها عقب تنفيذ محاولة الاغتيال.

يشار إلى أن حماس أعلنت قبل عدة سنوات خروجها من الأراضي السورية، حيث كانت قيادة الحركة تتخذ من العاصمة دمشق مقرا مركزيا لها، وذلك بعد تأجيج الأوضاع السورية ونشوب الثورة هناك.

وبسبب ذلك الخروج واجهت الحركة خصومة وقطيعة من النظام السوري، كما توترت العلاقة وقتها مع النظام الإيراني الحليف الأبرز لسوريا، غير أن تلك العلاقة بدأت تتحسن أخيرا، ولوحظ تكرار زيارات قادة حماس لطهران.