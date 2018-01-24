﻿«غصن الزيتون» في عفرين تكشف تفاصيل «مركز إدارة العمليات» في قصر إردوغان

إسطنبول – «القدس العربي» : كشفت وسائل الإعلام التركية لأول مرة، عن مركز إدارة العمليات الذي أسسه الرئيس رجب طيب إردوغان في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة ويهدف إلى إدارة شؤون الدولة في الأزمات والحروب والظروف الصعبة.

وفي أول اختبار عملي للمركز الجديد، عقد إردوغان اجتماعاً سياسياً وعسكرياً موسعاً فيه لبحث عملية «غصن الزيتون» التي ينفذها الجيش ضد الوحدات الكردية في مدينة عفرين السورية باستخدام سلاح الجو والمدفعية والقوات البرية التي تحاول تطهير المدينة من المسلحين الأكراد.

وبينما بثت الرئاسة التركية عدداً من الصور للاجتماع تظهر فيها لأول مرة بعض تفاصيل المركز الذي يتمتع بإمكانيات هائلة، سُمح لعدد من وسائل الإعلام المقربة من الحكومة الإطلاع على بعض التفاصيل المتعلقة بالمركز.

وجرى بناء هذا المركز في أحد أركان القصر الرئاسي الذي يمتد على مساحة شاسعة في العاصمة أنقرة، وأكدت التفاصيل المنشورة أنه بُني من خليط معقد من الإسمنت والفولاذ بحيث يكون مقاوماً لأصعب الهجمات حتى الهجمات النووية والكيميائية وأحدث أنواع الصواريخ التي قد يصل وزنها إلى 10 آلاف كيلوغرام من المتفجرات، وهو ما يؤشر إلى أنه يقع على مسافة عميقة أسفل القصر الرئاسي تحت الأرض.

وإضافة إلى ذلك، تم تجهيز المركز بمخارج طوارئ وإمكانية للتعامل مع جميع أنواع الهجمات والأزمات لا سيما إمكانية تسرب غازات سامة أو هجوم كيميائي محتمل، بالإضافة إلى وسائل تشويش وحماية للمعلومات كونه مركز إدارة الدولة وتدار منه معلومات لا يسمح بوصولها لأي جهات خارجية.

ونصبت في القاعة الرئيسية للمركز والتي تعتبر بمثابة مركز إدارة المعلومات شاشة ضخمة تمتد حسب الصور على طول ما لا يقل عن 20 متراً تعرض بشكل مباشر صوراً من الأقمار الصناعة وأخرى من الطائرات الاستطلاعية بدون طيار وكاميرات المراقبة وغيرها من أنظمة التصوير.

وإلى جانب الصور، تم ربط مركز المعلومات بمراكز وأركان الدولة كافة وصنع القرار من الجيش والأمن والوزارات والسفارات ومراكز الجيش داخل وخارج البلاد، بحيث يمكن للرئيس التركي التحدث عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أي من أركان الدولة السياسية والعسكرية، حيث يدير هذه الغرفة المركزية قرابة 120 موظفاً مختصاً في مجالات الأمن والاتصالات وغيرها مزودين بأحدث أجهزت الاتصالات وأدوات التحكم عبر قاعة مدرجة ضخمة.

وخلال الاجتماع أجرى الرئيس التركي اتصالات مصورة عبر الفيديو كونفرانس مع القوات المنتشرة داخل مدينة عفرين السورية وأطلع على سير العمليات من خلال تصوير الطائرات بدون طيار.

ويوجد في المركز غرف اجتماعات فرعية موسعة تتسع لجميع الوزراء وقادة الجيش ورئيس الاستخبارات، وغرف أخرى صغيرة مزودة بأجهزة تشويش ومنع التنصت للاجتماعات الأكثر حساسية والمغلقة بين الرئيس وقائد الجيش أو رئيس الاستخبارات.

وجرى بشكل أساسي تطوير هذا المركز عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي كانت تستهدف الإطاحة بإردوغان في الخامس عشر من تموز/يوليو الماضي.