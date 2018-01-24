﻿هكذا خططت إسرائيل لتفجير طائرة عرفات وألغت العملية في الدقيقة الأخيرة

الناصرة – «القدس العربي» : يكشف كتاب إسرائيلي سيصدر بعد أيام، أن إسرائيل خططت خلال اجتياح لبنان عام 1982 لاغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وعدم الاكتفاء بطرد قواته والقضاء على الثورة، وفي الدقيقة الأخيرة ألغيت العملية بعدما تبين أن 30 طفلا من أيتام مذبحة صبرا وشاتيلا كانوا في الطائرة المستهدفة سوية مع شقيق عرفات، فتحي عرفات.

والحديث عن كتاب «إنهض واقتل أولا» الذي يتناول تاريخ الاغتيالات الصهيونية، وهو للكاتب الصحافي رونين بيرغمان المختص بالشؤون الاستخباراتية والمقرب من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. ونقلت بعض تفاصيله أمس صحيفة «نيويورك تايمز». ويكشف بيرغمان حسب الصحيفة الأمريكية في كتابه الذي سيصدر بعد أسبوع أن خطة اغتيال الرئيس عرفات تم تجميدها في اللحظة الأخيرة. ويقول إن عرفات كان الهدف الأول في قائمة المستهدفين الإسرائيلية.

يشار الى أن كتبا وتقارير إسرائيلية كثيرة تناولت موضوع اغتيال شخصيات فلسطينية في العالم قبل سنوات، يميل الكثير منها لاعتماد الإثارة ومحاولة استعراض العمليات كأنها أسطورية وبطولية لأهداف لا تخلو من المجهود الدعائي أيضا.

تحركات الموساد

ويروي بيرغمان أنه في ساعات الظهر من يوم 22 أكتوبر/تشربن أول 1982 بلغت الموساد معلومات من مصادر داخل المنظمة مفادها أن ياسر عرفات سيسافر على متن طائرة خاصة ستقلع باليوم التالي من أثينا للقاهرة. ويشير إلى أن عنصرين من قسم «قيسارية» المختص بالاغتيالات داخل الموساد قد وصلا إلى مطار أثينا من أجل التثبت مباشرة من أن عرفات فعلا سيصعد للطائرة. وقتها مارس وزير الأمن أرييل شارون ضغوطا كبيرة على قائد الجيش الإسرائيلي رفائيل إيتان لإخراج الخطة لحيز التنفيذ من خلال إصدار تعليمات لمقاتلتين من طراز إف 16 للطيران من مطار «تل نوف» تمهيدا لتفجير طائرة عرفات.

ويقول إن قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال دافيد عبري أصدر تعليماته للطيارين بعدم الإقلاع وإطلاق صاروخ نحو طائرة عرفات دون أوامر شخصية منه. ويتابع «بعد الثانية والربع من عصر 23 أكتوبر أرسل عملاء الموساد معلومات من أثينا لمقر قيادة الجيش في تل أبيب مفادها أن ياسر عرفات موجود فعلا في المطار اليوناني. ويقول عبري في الكتاب إنه لم يفهم لماذا كان عرفات ينوي السفر للقاهرة طالما أنه لا يوجد ما يفعله هناك، ولذا كان عليه أن يتثبت من أن عرفات موجود حقا في مطار أثينا فتوجه للموساد طالبا المساعدة للتأكد من هوية «الإرهابي».

من أثينا للقاهرة

كما أوصل عملاء الموساد معلومات أخرى من أثينا مفادها ان ياسر عرفات صعد للطائرة عند الساعة الرابعة والنصف مساء، وعندها تلقى قائد سلاح الجو الإسرائيلي تعليمات من قائد الجيش بتفجير الطائرة، وفعلا صدرت الأوامر للطيارين بالإقلاع من القاعدة العسكرية. ويتابع الكتاب «عندما بدأت الطائرتان بالاقتراب من الهدف ازدادت الشكوك في قلب عبري حول وجود عرفات في الطائرة فعلا لكن الموساد ظل مصمما على أنه موجود داخل الطائرة».

وحسب الكتاب فقد مارس قائد الجيش رفائيل ايتان ضغوطا على عبري من أجل تلقي معلومات عملياتية حول تطور الخطة فأجابه بالقول «لا يوجد لدينا تشخيص مؤكد ونهائي بأنها طائرة عرفات»، عندئذ توجه إيتان للاستخبارات العسكرية والجيش والموساد من أجل تلقي صورة الطائرة المستهدفة. وقبيل الساعة الخامسة بخمس دقائق وبعدما كانت الطائرتان العسكريتان في الجو في الطريق لتفجير طائرة عرفات وصلت مكالمة هاتفية عاجلة تقول إن هناك مصادر توضح أن عرفات غير موجود على متن الطائرة وإنه ليس في اليونان أصلا. وعلى خلفية ذلك أصدر عبري تعليماته للطيارين بعدم إطلاق النار داعيا لهم للانتظار والبقاء في الجو وإبقاء عيونهم مفتوحة على الطائرة التي اعتقدوا أن عرفات في داخلها. وبعد نصف ساعة بلغت الموساد والاستخبارات العسكرية معلومات تقول إن رئيس الهلال الأحمر شقيق الرئيس طبيب الأطفال دكتور فتحي عرفات هو الذي داخل الطائرة ومعه 30 طفلا من الناجين من مذبحة صبرا وشاتيلا وكانوا في طريقهم للقاهرة. ويخلص الكتاب للقول حسب «نيويورك تايمز» إن عبري أدرك أنه كان محقا عندما طلب التريث والتثبت في تلك المرحلة وعندها أمر الطيارين بالعودة للقاعدة العسكرية.

محاولات فاشلة

ويتطرق الكتاب لمحاولات اغتيال فاشلة أخرى للرئيس الراحل ياسر عرفات منها قيام الموساد بمحاولة إقناع أسير فلسطيني بالعمل لمصلحتهم والقيام بتفجير احتفالية في بيروت كان موجودا فيها عرفات الذي رحل عام 2004 بظروف مريبة دفعت جهات فلسطينية رسمية وشعبية لاتهام إسرائيل باغتياله.

يشار الى أن مصادر إسرائيلية كثيرة سبق وأشارت لتورط إسرائيل باغتيال عرفات، تارة بالتلميح وتارة بالتصريح، ومنها عضو الكنيست الأسبق الكاتب الصحافي أوري أفنيري الذي اتهم شارون بقتل عرفات بالسّم. ويؤكد أفنيري أن بعض وسائل الإعلام المحلية رصدت حديثا لوزير الأمن الإسرائيلي الأسبق شاؤول موفاز مطلع عام 2001 وهو يهمس بأذن رئيس الوزراء حينها أرييل شارون، الذي مات بالجلطة في مطلع 2014 بعد غيبوبة استمرت نحو8 سنوات، وهو يقول «لا مفر من التخلص من عرفات».

مكالمة جورج بوش

يشار الى أن الكاتب الصحافي الراحل أوري دان الذي كان مقربا جدا من شارون قال في كتابه ( في سر شارون) عام 2007 إنه قد توقف عند ذلك، معترفا بدور إسرائيل في الاغتيال. وقتها روى دان في كتابه «في 2002 تلقى شارون مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن أنذره فيها بعدم قتل عرفات وقال له دعه يموت موت ربه. فقال شارون «هذا صحيح هو شغل ربنا، ولكن الله يحتاج لمساعدة البشر أحيانا، وعندها صمت بوش وفسّر شارون صمته بالرضى والموافقة».

ونفى وقتها المحامي دافيد فايسغلاس – مدير ديوان شارون- وجود صلة لإسرائيل بموت عرفات. وقال لموقع «والا» الإخباري الإسرائيلي إن أجهزة الأمن الإسرائيلية قدمت عدة اقتراحات للتخلص من عرفات من بينها خطفه وطرده. وتابع «لكن شارون لم يصادق على المقترحات خوفا من وقوع خلل في التنفيذ واتهام إسرائيل بقتله».

في المقابل كان فايسغلاس قد أوضح في كتابه الصادر في 2015 (أرييل شارون رئيس حكومة، نظرة شخصية) أن شارون لطالما كان يلهو بفكرة اقتحام المقاطعة في رام الله، لخطف عرفات ونقله للسودان. ويتابع «ربما يكون صحيحا اكتشاف السم في دم عرفات، لكن بوسعي القول بثقة عالية إن شارون لم يصدر تعليماته بقتل عرفات».

