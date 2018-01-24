أمير قطر ووزير الدفاع الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية 

الدوحة: استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مساء الأربعاء، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن اللقاء جرى بقصر البحر في العاصمة الدوحة، وتم خلاله “استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل توطيدها وتعزيزها”.

ووصل وزير الدفاع الكويتي (نجل أمير البلاد)، الدوحة، مساء الأربعاء، في أول زيارة منذ تعيينه في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة.

و تأتي زيارة الوزير الكويتي، التي لم يعلن عن مدتها، بعد 3 أيام من زيارة مماثلة لنظيره القطري أجراها للكويت، والتقى خلالها الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من أمير قطر لحضور حفل تخريج كلية “أحمد بن محمد” العسكرية الخميس.

وتعد قطر ثالث محطة في جولة للوزير، شملت السعودية والبحرين.

وتقوم الكويت بوساطة لحل الأزمة الخليجية، التي بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

(الأناضول)