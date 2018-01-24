﻿سبيرز يفسد احتفالات ليبرون جيمس بالرقم القياسي

واشنطن – رويترز: فاز سان أنطونيو سبيرز 114-102 على كليفلاند كافاليرز المتعثر في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ليفسد احتفالات ليبرون جيمس بتحقيق رقم قياسي بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل 30 ألف نقطة في مشواره الحافل بالمسابقة.

وقلص كليفلاند الفارق إلى 100-94 بفضل رمية ثلاثية من جيمس قبل حوالي خمس دقائق من النهاية لكن سان أنطونيو رد سريعا عن طريق ديغونت موراي. وسجل موراي 19 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وخطف الكرة سبع مرات بينما أضاف زميله لاماركوس أولدريدج 30 نقطة. وانتهت آمال كافاليرز في تحقيق الفوز ودفع المدرب بالبدلاء بعدما سجل باتي ميلز رمية ثلاثية لسبيرز قبل دقيقة واحدة و16 ثانية على النهاية لتصبح النتيجة 112-96. وأضاف البديل توني باركر 14 نقطة بعد المشاركة كبديل. ونجح في المقابل جيمس في تسجيل 28 نقطة لكن الفريق خسر للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات وللمرة الثامنة في 11 مباراة. وبعد تسجيل ثماني نقاط في الربع الأول أصبح جيمس سابع لاعب في تاريخ المسابقة يسجل 30 ألف نقطة لكنه الأصغر على الإطلاق عن 33 عاما و24 يوما بينما كان كوبي برايانت صاحب الرقم السابق وعمره 34 عاما و104 أيام. وأحرز إيسايا توماس 14 نقطة لكافاليرز وأضاف جاي كراودر 13 نقطة ودواين ويد وكيفن لاف 12 نقطة و10 نقاط على الترتيب. وتصدر لاف قائمة متابعي الكرات المرتدة في كافاليرز برصيد 11 كرة كلها في الجانب الدفاعي.