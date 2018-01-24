﻿فيدرر يواصل تقدمه نحو اللقب العشرين في «غراند سلام»… وانجاز غير مسبوق لكوريا الجنوبية

ملبورن – د ب أ: واصل نجم التنس السويسري روجيه فيدرر تقدمه بثبات نحو اللقب رقم 20 له في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، وتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة بعدما تغلب على التشيكي توماس بيرديتش 7/6 و6/3 و6/4 ضمن منافسات دور الثمانية.

واقترب فيدرر (36 عاما) من الحفاظ على لقب البطولة والتتويج بها للمرة السادسة في مسيرته، وعزز تقدمه على بيرديتش 20/6 في المباريات التي جمعتهما، وكانت آخر هزيمة لفيدرر فى سلسلة مبارياتهما قبل خمسة أعوام. وصعد فيدرر إلى الدور قبل النهائي لأستراليا المفتوحة للمرة الرابعة عشرة، وبات أيضا أكبر لاعب يصل إلى المربع الذهبي للبطولة، بعد الأسترالي كين روزوول في كانون الثاني/يناير 1977 وعمره 42 عاما و68 يوما. ويلتقي فيدرر، الذي توج باللقب الموسم الماضي على حساب رافاييل نادال، في مباراته بالدور قبل النهائي، الكوري الجنوبي تشونغ هيون. وواجه فيدرر بداية صعبة أمام بيرديتش الذي مني بثماني هزائم خلال آخر عشر مباريات له أمام فيدرر، لكن النجم السويسري فرض هيمنته في الوقت المناسب ليحسم المباراة وبطاقة التأهل. وقال فيدرر: «حالفني الحظ شيئا ما في المجموعة الأولى. نجحت في الصمود وأنا سعيد للغاية بتجاوز المنافسة، حيث كان من الممكن أن تتجه لمسار آخر… والفوز بهذه المجموعة كان مفتاح الفوز بالمباراة… توماس لعب جيدا في أول مجموعتين وتراجع شيئا ما في المجموعة الثالثة.» وحقق تشونغ هيون إنجازا غير مسبوق لبلاده، حيث بات أول لاعب من كوريا الجنوبية يصل إلى الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا، بعدما تغلب على الأمريكي تينيس ساندغرين 6/4 و7/6 (7/5) و6/3. وجاء الفوز استمرارا للانطلاقة الهائلة لتشونغ (21 عاما) الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه في الدور الرابع على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائز باللقب ست مرات. واحتاج تشونغ إلى أقل من ساعتين ونصف الساعة لحسم المباراة أمام منافسه الأمريكي المصنف 97 على العالم. ويواجه تشونغ المصنف 85 على العالم اختبارا صعبا آخر في الدور قبل النهائي حيث يصطدم للمرة الأولى بالنجم السويسري المخضرم فيدرر المصنف الثاني على العالم والحائز على 19 لقبا في «غراند سلام».

فئة السيدات

وواصلت الألمانية أنجليك كيربر في طريق العودة إلى قمة مستوياتها، وتأهلت إلى المربع الذهبي بالفوز على الأمريكية ماديسون كيز 6/1 و6/2، لتتقدم خطوة كبيرة نحو اللقب الذي أحرزته في 2016، ومحو أثار المعاناة التي واجهتها الموسم الماضي الذي شهد تراجعها من صدارة التصنيف العالمي حتى خرجت من قائمة المصنفات العشرين الأوليات. وتلتقي كيربر في المربع الذهبي، النجمة الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى، والتي تأهلت بالفوز على التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة السادسة 6/3 و6/2 .وتتفوق كيربر على هاليب، التي لم يسبق لها التتويج في بطولات «غراند سلام»، 4/3 في سجل المباريات بينهما. وقالت هاليب: «لم تكن البداية الأفضل. وأدركت أنه يتعين علي الانطلاق من جديد… وبالفعل توقفت عن إهدار الفرص وبدأت أتحرك بشكل أفضل. وأديت بشكل جيد في النهاية.» وحافظت كيربر (30 عاما) على سجلها خاليا من الهزائم حتى الآن في 2018، حيث وصلت مع الفريق الألماني لنهائي كأس هوبمان كما توجت بلقب بطولة سيدني. وتقدمت كيربر على كيز، وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، 6/1 في سجل المباريات بينهما. ورغم حسم المباراة خلال 51 دقيقة، قالت كيربر إن المواجهة لم تكن بالسهولة التي ربما تبدو عليها.