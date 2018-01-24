﻿مانشستر سيتي ينجو من انتفاضة بريستول ويبلغ النهائي

لندن ـ رويترز: أنهى مانشستر سيتي مغامرة بريستول سيتي، فريق الدرجة الأولى، بعدما تغلب عليه بصعوبة 3-2 ليتأهل لنهائي كأس المحترفين الإنكليزية.

وكان السيتي، متصدر الدوري الممتاز، فاز 2-1 بشق الأنفس على بريستول في ذهاب الدور قبل النهائي بفضل هدف سيرجيو أغويرو في الوقت المحتسب بدل الضائع، وكرر تفوقه ليحسم المواجهة 5-3 في مجموع المباراتين. وينتظر السيتي مواجهة أرسنال أو تشلسي في نهائي الكأس يوم 25 فبراير/شباط المقبل. وتقدم السيتي 2-صفر بفضل هدفي ليروي ساني وأغويرو، لكن بريستول انتفض بين جماهيره وأدرك التعادل 2-2 بعد هدفين من مارلون باك وأدين فلينت وكان الفريق يحتاج إلى هدف آخر للجوء لوقت إضافي. لكن كيفن دي بروين أفسد فرحة بريستول وانتزع الانتصار لسيتي في الوقت المحتسب بدل الضائع. وكان بريستول قدم عرضا مذهلا في استاد «الاتحاد» منذ أسبوعين ولعب بأسلوب هجومي ولم يستقبل الهدف الثاني سوى في الوقت بدل الضائع، لذا كان بيب غوارديولا مدرب السيتي يتوقع ما ينتظره في لقاء الإياب بكل تأكيد. وإذا كان السيتي استهتر بلقاء الذهاب فإن الفريق بدأ مباراة الإياب بقوة منذ الدقيقة الأولى. وأرسل أغويرو كرة عرضية اصطدمت بإطار المرمى ثم وضع جون ستونز مدافع السيتي الكرة برأسه خارج المرمى قبل أن يسجل ساني الهدف الأول. وفشل دفاع بريستول في إبعاد الكرة وخطف برناردو سيلفا الكرة ووصلت إلى ساني الذي سدد كرة غيرت اتجاهها ودخلت المرمى. وأضاف أغويرو الهدف الثاني بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من كيفن دي بروين في هجمة مرتدة خطيرة. وبدا أن بريستول لن يتمكن من التعويض حتى قلص باك الفارق بضربة رأس في مرمى الحارس كلاوديو برافو في الدقيقة 64. ومنح ذلك الأمل للمشجعين، وأدرك فلينت التعادل من مدى قريب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لكن الفرحة توقفت عندما سجل دي بروين هدفا بعد تمريرة من ساني ليحسم المواجهة في الثواني الأخيرة.