﻿ألمانيا تواجه هولندا وفرنسا ضمن مجموعة واحدة… واسبانيا تواجه انكلترا وكرواتيا

لوزان (سويسرا) ـ رويترز: ستواجه ألمانيا غريمتيها اللدودتين فرنسا وهولندا عقب وقوع المنتخبات الثلاثة في مجموعة واحدة ضمن النسخة الأولى من بطولة عقب سحب القرعة أمس.

وسيلعب الثلاثة ضمن المجموعة الأولى بالمستوى الأول، وهو الأعلى بين أربعة مستويات للبطولة التي دفع بها الاتحاد الأوروبي كبديل للمباريات الدولية الودية، وستقام بالإضافة إلى التصفيات المعتادة لبطولة أوروبا. ويمثل هذا دعما مبكرا لبطولة يقول منتقدون إنها معقدة للغاية، وستضيف المزيد من الضغط على جدول المباريات والبطولات المشحون أساسا، إضافة إلى أنها توفر مسارا إضافيا للتأهل للبطولات الكبرى وهو ما يجعل من السهل على الفرق الكبيرة بلوغ تلك المنافسات. وذكر الاتحاد الأوروبي، الذي يبدو قلقا من فقدان كرة القدم على مستوى المنتخبات لشعبيتها في مواجهة منافسات الأندية، أن دوري الأمم سيوفر للمنتخبات الكبيرة المزيد من المباريات الرسمية أمام بعضها بعضا. وستواجه ايطاليا، التي فشلت في التأهل لنهائيات كأس العالم هذا العام، البرتغال بطلة أوروبا وبولندا ضمن المجموعة الثالثة في المستوى الأول بينما تلعب اسبانيا مع انكلترا وكرواتيا ضمن المجموعة الرابعة. وستلعب بلجيكا مع سويسرا وأيسلندا ضمن المجموعة الثانية والتي تعد الأسهل ضمن هذا المستوى. وسيضم كافة المنتخبات 55 في أوروبا وسيتم تقسيمهم إلى أربعة مستويات، يضم كل مستوى أربع مجموعات. وضمن المستوى الأول، سيتأهل متصدر كل مجموعة للدور قبل النهائي والذي يقام في يونيو/حزيران 2019 وسيليه النهائي. وستهبط الفرق الأربعة متذيلة ترتيب المجموعات للمستوى الثاني. وفي بقية المستويات، سيصعد متصدرو المجموعات الأربع للمستوى الأعلى وستهبط الفرق متذيلة ترتيب المجموعات للمستوى الأدنى. كما ستوفر البطولة بابا خلفيا لبطولة أوروبا 2020، حيث ينال منتخب واحد من كل مستوى مكانا في النهائيات التي تقام بعد عامين. وستضمن هذه الآلية بلوغ أحد منتخبات المستوى الرابع مثل جورجيا وأذربيجان وجزر الفارو ومالطا بطولة أوروبا 2020. وقال يواكيم لوف مدرب ألمانيا إن البطولة الجديدة «مثيرة للاهتمام. أحب هذه النوعية من المباريات. فرنسا دولة كبيرة وتملك مجموعة من اللاعبين الجيدين. وكذلك الحال لهولندا. هذا مثير للاهتمام لنا وللاعبينا ولجماهيرنا بالطبع. هذا أفضل من المباريات الودية التي نخوضها في بعض الاحيان». وقال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال: «احد الايجابيات في هذه البطولة كثرة المباريات بين الفرق في نفس المستوى. بعض الدول تدرك أنها ستعاني دوما لبلوغ كأس العالم أو بطولة أوروبا لكنها تملك الآن سببا آخر للاستثمار في الناشئين. الكرة الأوروبية كلها ستستفيد من ذلك». وسيشهد المستوى الثاني مواجهة بين الجارتين جمهورية التشيك وسلوفاكيا في المجموعة الأولى. وستلعب ايرلندا أمام الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم ويلز أيضا. وكانت الدنمارك تغلبت على ايرلندا في الملحق الأوروبي لتصفيات كأس العالم العام الماضي.