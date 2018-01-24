﻿سبيلبرغ يُوحِّد أصحاب الصالات والموزعين والصباح يدعو للوعي في لغة مناهضة التطبيع في لبنان

بيروت – «القدس العربي» : قال أصحاب صالات السينما في لبنان وموزعو الأفلام في لقاء عقد في نقابة الصحافة قبل ظهر أمس الأربعاء إن 23 فيلماً لستيفن سبيلبرغ، سواء كان منتجاً أو مخرجاً عُرضت في لبنان منذ سنة 2006، بينها خمسة أفلام في العام السابق الذكر.

وفيما النقاش الحالي في مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني تائه بين مقاطعة الصهيوني الداعم لإسرائيل والمتبرع السخي لها، أو مقـاطعة فـيلم «بوسـت» وهو مـن إنتاجه؟ يبقى أن المـبدأ هـو الأسـاس ولا يمـكن أن يتـجزأ.

فإن كان سبيلبرغ يدافع في انتاجه هذا عن حرية الصحافة في فضح ممارسات ريتشارد نيكسون والحكومة الأمريكية في حربها على الشعب الفيتنامي، فهل رفّ جفنه من عماء الصحافة نفسها عن مأساة الشعب الفلسطيني منذ 70 سنة والتي تُطمس على الدوام؟

فرداً على دعوات طالبت وزير الداخلية نهاد المشنوق بسحب الفيلم من الصالات كان لقاء جمع المتضررين في ما لو حصل الأمر. الموعد هو الحادية عشرة، وكانت الصالة لا تزال شبه فارغة، فيما انتصبت كاميرات تلفزيوني «أم تي في» و«المنار» وحيدتين.

تحلق حول المنتج صادق الصباح الموزعون وأصحاب الصالات، وبين الحضور كان المخرج فيليب عرقتنجي، ومديرة مهرجان بيروت الدولي للسينما كوليت نوفل ومهتمون.

في بداية كلمته تحدث الصباح عن مجريات الفيلم السابق الذكر والمتعلق بوثائق عن حرب فيتنام «ولا علاقة له بالنزاع مع العدو الإسرائيلي». وأضاف «السينما سلاح مؤثر سرعان ما استخدمه اللوبي الصهيوني أو غيره من المروجين للعنف والقتل لغزو مجتمعاتنا والتأثير في ثقافتنا وتزوير تاريخنا… غير أن حدود الموضوع المطروح لا تتعلق بهذا الأمر. فيلم «بوست» صنف أفضل معركة للصحافة ضد السلطة… إن مقاومتنا لإسرائيل وللتطبيع تتطلب لغة جديدة مبنية على الوعي، وليس على افتعال اشكاليات قد تكون خلفياتها تجارية تحت عنوان «رفض التطبيع».

وتساءل: هل استخدام لقاح شلل الأطفال، أو اعتماد علاج غسل الكلى، أو علاج اللوكيميا هو تطبيع؟ أمور كثيرة تدخل في يومياتنا نستخدمها ولا نعرف أن براءة اختراعها مسجلة بأسماء يهودية. نرفض التطبيع بوعي وادراك ومسؤولية، ولدينا القدرة على المقاومة الثقافية والفكرية ومعرفتنا لتاريخنا ما يكفي لمقاومة إسرائيل وهزيمتها… واجبنا اليوم وضمن اطار احترام القانون، دعم قطاعاتنا الفنية لتبقى ثقافة الحرية رمزاً للبنان، وليبقى هذا القطاع أحد أعمدة الإقتصاد اللبناني الأساسية. ولأن الفن هو ابن الوعي، فالحرية في الفن لن تكون يوماً دعوة للرضوخ لسياسة التطبيع».

في الحوار مع الصحافيين قيل للصباح: من جئتم للرد عليهم بالأمس يريدون مقاطعة المخرج والمنتج وليس الفيلم وأنتم تلتقون معهم على مناهضة التطبيع الثقافي والإعلامي فلماذا لا تلتقون لتحديد الأطر والمبادىء المتعلقة بالتطبيع؟ كما ابدى انفتاحه على الحوار ورأى ضرورة له، وأكد أكثر من مرّة خلال إجاباته العداء للكيان الصهيوني، ومساندة المقاومة التي حررت الأرض لكنه عاد للتساؤل عن لقاح الشلل، وعلاج اللوكيميا؟ وما العمل لأن مخترعه يهودي؟ الرد هو الصراع مع الصهيونية.

الموزعون بدورهم تحدثوا عن شرائهم للفيلم قبل سنوات، وأن منع عرضه سيؤدي لخسارة بمئات ملايين الليرات اللبنانية. وأعلنوا عن تخوفهم من وقف الفيلم بحيث يصبح ذلك سابقة تتكرر، مما يلحق الضرر بالعاملين في هذا القطاع.

وخلُص الصباح للدعوة إلى نقاش علمي بمفهوم وطني وفي إطار المؤسسات الرسمية لوضع أسس واضحة، إذ أصرّ على التفريق بين المقاطعة والمنع.