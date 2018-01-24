﻿23٪ من الأمريكان يخفون حسابا مصرفيا على شركاء الحياة

واشنطن ـ أ ف ب: يملك أمريكي واحد من كل أربعة حسابا مصرفيا سريا يخفيه عن شريك حياته، حسب ما أظهرت دراسة حديثة.

وبينت هذه الدراسة حول «الخيانة المالية» التي أجرتها «كريديت كاردز.كوم» التابعة لمجموعة «بانكرايت» أن 23 ٪ من الأمريكيين الذين يقيمون علاقات يخفون حسابا مصرفيا عن الشركاء، أو أنهم قاموا بذلك، بغض النظر إذا كانوا يعيشون تحت سقف واحد أم لا.

وهذه العادة سائدة خصوصا في أوساط الجيل المعروف بـ «ميلينييلز» فثلث الذين تراوح أعمارهم بين 18 و37 عاما أقروا بأنهم أخفوا حسابا مصرفيا عن الزوج أو الشريك.

أما الجيل المولود خلال طفرة المواليد (بين 54 و72 عاما)، فهو كان أكثر صراحة (17 ٪)، غير أن الكبار في السن كانوا اكثر شفافية بعد (8٪).

وهذه الأسرار المالية تعكّر صفو العلاقة، فثلث الأمريكيين الذين يعيشون علاقة غرامية (31 ٪) يعتبرون أن إخفاء بطاقة ائتمانية أو حساب مصرفي عن النصف الآخر هو «أسوأ» من الخيانة العاطفية.

وصحيح أن 63 ٪ من الأزواج يتطرقون إلى المسائل المالية فيما بينهم، غير أن 52 ٪ لا غير يعتبرون أن الشريك «صادق» معهم فيما يخص وضعه المالي.

وبينت أيضا هذه الدراسة التي شملت 1372 شخصا أن 1 ٪ من الأزواج لا يتحدثون عن المسائل المالية بينهم.