﻿ولادة أكثر من مئة سلحفاة من أنواع مهددة

سنغافورة ـ أ ف ب: ولدت أكثر من مئة سلحفاة على أحد شواطئ سنغافورة ونقلت الى مياه البحر على ما ذكرت السلطات الثلاثاء دعما لهذه الحيوانات المهددة. فقد اكتشف عش يضم بيضات سلاحف من نوع هوكسبيل في تشرين الثاني/نوفمبر في سينتوسا وهي جزيرة سياحية جنوب سنغافورة.

وأقيم حاجز لحماية العش من الحيوانات القانصة وقام مسؤولون بعمليات تفتيش منتظمة على ما أوضحت شركة تطوير سينتوسا التي تدير الجزيرة.

ويوم الجمعة فقست 106 بيضات وخرجت منها سلاحف توجهت مسرعة الى مياه البحر.

وهي المرة الثالثة التي تفقس فيها بيضات سلاحف هوكسبيل على شواطئ سنغافورة منذ آب/اغسطس الماضي والمرة الاولى في سينتوسا منذ ثماني سنوات على ما ذكرت صحيفة «سترايتس تايمز».

ويوجد هذا النوع من السلاحف في محيطات العالم المدارية ولا سيما حول الشعاب المرجانية.

وهي مهددة بأضرار تلحق بمواطنها الطبيعية من جراء التلوث وتطوير السواحل وبالصيد غير الشرعي.

وتستخدم أجزاء منها في صنع حساء سلاحف فيما تطحن قوقعاتها لتستخدم مادة هلامية في تحليات. وتستخدم القوقعات ايضا في صناعة أمشاط ودبابيس لزينة الشعر.