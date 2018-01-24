﻿«القمر الأزرق» يسطع في سماء قطر.. مرتين

الدوحة «القدس العربي»: أعلنت دار التقويم القطري أن ظاهرة القمر الأزرق سوف تحدث مرتين خلال هذا العام، أوله يوم «الأربعاء» المقبل، والمرة الثانية ستكون في نهاية آذار/ مارس المقبل.

وقال الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي في دار التقويم القطري، إن السكان سيتمكنون من الاستمتاع برؤية ومتابعة القمر الأزرق الأول لهذا العام ، حيث سيشرق على الأفق الشرقي لسماء الدوحة عند الساعة الخامسة والدقيقة السابعة عشرة مساء «الأربعاء» المقبل بينما سيغرب عند الساعة السادسة والدقيقة الخمسين من صباح «الخميس» بتوقيت الدوحة .

وأضاف «إن ظاهرة القمر الأزرق ليست لها أي أضرار على سكان الكرة الأرضية كما يدعي غير المتخصصين، إضافة إلى أن القمر لن يكون لونه أزرق كما يُطلق عليه بل سيبدو كالبدر المعتاد».

الجدير بالذكر أن هناك نوعين من القمر الأزرق، أولهما: الشهري، وهو البدر الثاني خلال شهر ميلادي واحد، والثاني: الفصلي، وهو البدر الرابع الذي يأتي خلال فصل فلكي واحد حيث إن كل فصل من الفصول الثلاثة الأولى يشهد ثلاثة بدور فقط.

وتعتمد بدايات ونهايات الأشهر الهجرية على حركة القمر في مداره حول الأرض، حيث يكمل القمر دورة كاملة كل 29 يوما ونصف يوم تقريبا.