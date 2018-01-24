﻿برلمان فرنسا يمنع النواب من ارتداء ملابس… بألوان فاقعة

باريس ـ أ ف ب: اعتمدت فرنسا أمس الأربعاء مدونة للملبس والسلوك موجهة لنواب البرلمان بعد «استعراضات إعلامية» قام بها اليسار الراديكالي وسط تنديد من نواب حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.

وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، حضر النائب فرنسوا روفان (من حزب اليسار الراديكالي «فرنسا العصية») إلى الجمعية الوطنية (مجلس النواب) مرتديا قميص فريق كرة قدم محلي أخضر اللون.

وكان نواب الحزب عينه الذي يتزعمه جان ـ لوك ميلانشون قد رفعوا في وقت سابق قانون العمل للتنديد بإصلاحه، فضلا عن علب مأكولات أو مكرونة سعرها 5 يوروهات احتجاجا على تخفيض موازٍ للإعانات الإسكانية.

وقد ندد رئيس الجمعية فرنسوا دو روغي المنتمي إلى حزب الرئيس «الجمهورية إلى الأمام» بهذه التصرفات، واصفا إياه بانها «استعراضات إعلامية».

وبناء على توصيته، قام مكتب مؤلف من 22 نائبا من كل الأطياف بتعديل «التوجيهات العامة» المتعلقة بالملبس. وبات يحظر أيضا وضع الرموز الدينية «البارزة» عملا بالتوجيهات الجديدة، فضلا عن «العلامات التجارية والشعارات السياسية».

وأيدت البرلمانية كليمانتين أوتان من حزب «فرنسا العصية» حظر الرموز الدينية الصارخة والعلامات التجارية، لكنها نددت بكل التعديلات الأخرى، من قبيل تلك التي تنص على ارتداء ألوان «غير فاقعة».