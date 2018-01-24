﻿نيويورك تتصدى لأزمة الأفيونيات

نيويورك ـ أ ف ب: تعلو أصوات في الولايات المتحدة للتنديد بدور المجموعات الصيدلانية في تفشي أزمة الأفيونيات التي تعصف بالبلد، وقد ادّعت سلطات نيويورك على شركات عدة أمام القضاء، في حين أطلقت المصورة الشهيرة نان غولدن حملة موجهة ضد «بوردو فارما».

وفي شكوى رفعت الثلاثاء للمحكمة العليا في ولاية نيويورك، ادّعت كبرى المدن الأمريكية على «بوردو فارما» و«تيفا» و«سيفالون» و«جونسون أند جونسون» و«جانسين» مطالبة إياها بمبلغ «نصف مليار دولار» لتخصصه لتمويل جهود مكافحة هذه الآفة الناجمة عن فائض في وصفات مسكنات الآلام القوية.

وتلتحق نيويورك بالتالي بركب مئات المناطق من ولايات ومدن ومقاطعات، التي باتت تعتبر أن «الوقت قد حان لمساءلة» تلك الشركات عن دورها في تفشي هذا الوباء وحضها «على المساهمة في إنقاذ الأرواح» حسب ما قال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو في بيان.

فقد تضاعف عدد الوفيات من جراء جرعات زائدة في نيويورك بين 2010 و2016 وتخطى عدد ضحايا هذا الوباء الوفيات التي خلفتها حوادث السير وجرائم القتل مجتمعة حسب رئيس البلدية.

ونظمت المصورة الشهيرة نان غولدن التي أوشكت على الموت نتيجة إدمان مسكن الآلام الأشهر في العالم الأوكسيكونتين، حملة تستهدف شركة «بوردو فارما» المصنعة لهذا الدواء.

وقد أطلقت المصورة المعروفة بأعمالها الجريئة والتي تتنقل بين نيويورك وباريس، عريضة تندد بدور المجموعة الصيدلانية وعائلة ساكلر النافذة التي تتحكم في زمامها.

وفي الرسالة المرفقة بالعريضة التي نشرت قبل نحو أسبوعين وحصدت أكثر من 6 آلاف توقيع، كتبت غولدن البالغة من العمر 64 عاما «تخطيت أزمة الأفيونيات لكنني كنت على وشك أن أغرق في شباكها».

وقد تسبب لها الأوكسيكونتين الذي وصف لها لمعالجة التهاب وتري سنة 2014 عندما كانت في برلين في إدمان لم تتخلص منه سوى قبل سنة، حسب تصريحات أدلت بها مؤخرا إلى موقع «آرت فوروم».

وردت «بوردو فارما» على هذه الاتهامات في رسالة مفتوحة أكدت فيها أنها تعمل بجهد للجم هذه الآفة.