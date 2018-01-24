وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل أربعة أمريكيين في الهجوم الذي استهدف فندقًا في كابول

واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، مقتل أربعة مواطنين أمريكيين وإصابة اثنين بجروح في الهجوم الذي نفذته حركة طالبان خلال نهاية الأسبوع الفائت على فندق انتركونتيننتال في كابول.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، هيذر نويرت، إن “الولايات المتحدة تدين بشدة الاعتداء” الذي استهدف في 20 يناير/كانون الثاني الجاري الفندق الفخم في العاصمة الأفغانية.

وأضافت “نقدم تعازينا الحارة لعائلات الذي لقوا مصرعهم ولأصدقائهم ونتمنى شفاءً عاجلا للمصابين”.

وقتل أكثر من 20 شخصا بينهم 14 أجنبيا في الهجوم الذي نفذه ستة عناصر من طالبان قتلوا أيضا.

وهناك سبعة أوكرانيين وفنزويليان يعملان لشركة كام إير الجوية الخاصة وكازاخستاني وألماني في عداد القتلى الأجانب.

وبدأ الهجوم مساء السبت عندما أطلق المهاجمون النار عشوائيا على الموجودين في قاعة الطعام قبل اقتحام الغرف لاحتجاز رهائن قتلوا على الفور أو ذبحوا.

وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجوم في رسالة أكد فيها أن الفندق الفخم كان “مكتظا بغزاة أمريكيين ومن جنسيات أخرى”.

(أ ف ب)