ترامب يقول إنه مستعد لاستجواب مولر له تحت القسم

واشنطن : قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه مستعد للإدلاء بشهادته تحت القسم أمام المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “أنا أتطلع لها حقا… سأدلي بها تحت القسم”.

أوكان وزير العدل الأمريكي جيف سيشنزأدلى بشهادته امام فريق المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق حول التدخل الروسي في الانتخابات الاميركية في 2016، بحسب ما أعلن متحدث الثلاثاء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه “لا يشعر بالقلق اطلاقا” حول ما يمكن ان يكون سيشنز قاله امام المحققين، بينما افادت صحيفة “واشنطن بوست” ان مولر يريد الاستماع الى ترامب في الاسابيع المقبلة.

ورفض المتحدث اعطاء تفاصيل حول فحوى اللقاء الذي تم الاسبوع الماضي بين فريق مولر وسيشنز الذي كان موضع شبهات بعد لقاءه مرات عدة السفير الروسي الى واشنطن سيرغي كيسلياك قبل تعيينه “وزيرا للعدل”.

وبذلك يكون سيشنز، الذي قلل مرارا من أهمية فكرة أن التدخل الروسي ساهم في انتخاب ترامب، أول وزراء الرئيس الذين يتم الإعلان بأنهم خضعوا لاستجواب محققي مولر.(وكالات)