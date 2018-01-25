زيدان يعترف بتحمله مسؤولية خروج الريال المهين من كأس ملك إسبانيا

مدريد: اعترف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه يتحمل مسؤولية الخروج غير المتوقع لفريقه من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا على يد نادي ليغانيس المتواضع، مؤكدا أن ما حدث هو محض “فشل”.

وقال زيدان في المؤتمر الصحافي الذي أعقب سقوط فريقه الأربعاء بنتيجة 2 / 1 على ملعبه أمام ليغانيس في إياب دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا: “أنا المسؤول، إنه فشل، أنا محبط للغاية وما يتعين علينا فعله هو النهوض، اليوم تلقينا ضربة موجعة للغاية، أتحمل مسؤولية ما أقوم به، هناك شيء حدث”.

وانتقد زيدان نفسه بشدة خلال المؤتمر الصحفي ورفع في الوقت نفسه الحرج عن لاعبيه الذين دافع عنهم بكل قوة، مؤكدا أن ليلة أمس هي الأسوأ له منذ أن تولى المسؤولية الفنية لريال مدريد.

وأضاف اللاعب الفرنسي السابق قائلا: “أنا غاضب وعلينا أن نرى كيف سننهض، إنها ضربة موجعة لأننا أقصينا، عندما تلعب على أرضك لا يمكنك أن تبدأ بهذا الشكل”.

وتابع: “أصنع فريقا وقد أخطأت في العديد من الأشياء، يجب أن نخضع هذا للتحليل والتفكير في المباراة المقبلة، لا يوجد بديل أخر، لم يكن أحد يتوقع هذا وأنا أولهم، ولكن هذه هي كرة القدم”.

وأشار زيدان إلى عجزه عن القيام بتغيير مجريات الأمور خلال هذا الموسم “المشؤوم” بالنسبة لريال مدريد.

واستطرد قائلا: “أنا غاضب جدا من نفسي وليس من اللاعبين، أنا المسؤول، طوال 90 دقيقة كان يجب القيام بتغيير بعض الأشياء ولكن لم نكن قادرين على تغييرها”.

وطالب زيدان لاعبيه بالعمل الجماعي، وقال: “الحل هو الاستمرار في العمل، إنه موقف صعب ويجب أن نغيره، اليوم أخفقت، لا يمكنني إعطاء تفسير عن الشوط الأول، أنا محبط للغاية”.

واعترف زيدان أيضا أن لاعبيه لا يقدمون ما تنتظره جماهيرهم منهم، واستطرد قائلا: “علينا أن نفكر في أنه يجب أن نقدم المزيد، ما نقدمه الآن ليس كافيا، يجب أن نفكر في مساعدة الزميل بشكل أكبر علينا أن نحاول بشكل أكبر، علي أن أحاول إيجاد الحلول، يجب أن أواجه الموقف، سأقاتل دائما سعيا وراء أن يصبح الفريق أكثر فاعلية”.

واختتم المدرب الفرنسي قائلا: “عندما تنظر إلى الفريق اليوم لا يمكنك أن تقول أنه غير قادر على المنافسة ولكننا لم ندخل المنافسة في الشوط الأول”.(د ب أ)