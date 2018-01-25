ترامب يريد 25 مليار دولار للجدار الحدودي ويعرض على “الحالمين” الجنسية

واشنطن: استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لمشروع قانون الهجرة الذي سيروج له الأسبوع المقبل قائلا إنه يريد 25 مليار دولار لبناء جدار حدودي وإنه منفتح على فكرة منح الجنسية للمهاجرين بشكل غير مشروع الذي دخلوا الولايات المتحدة وهم أطفال.

وقال ترامب إنه متفائل بإمكانية التوصل لاتفاق مع الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس يلاقي ترحيبا من الصقور الذين يسعون لتشديد القواعد بالنسبة للمهاجرين وسيحول في الوقت ذاته دون ترحيل نحو 700 ألف من “الحالمين”.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “أبلوغهم بألا يقلقوا… سنحل المشكلة. الأمر يرجع للديمقراطيين لكنهم (الحالمون) عليهم ألا يقلقوا”.

ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016 بتشديد قواعد الهجرة. وفي سبتمبر أيلول أعلن أنه سينهي برنامج توفير الحماية للأطفال الذين جلبهم آباؤهم للولايات المتحدة بشكل غير قانوني والمعروف باسم (داكا)، والذي وضعه سلفه باراك أوباما، ما لم يصدر الكونجرس قانونا جديدا.

ويحمي البرنامج في الوقت الراهن نحو 700 ألف شخص، معظمهم من أصل لاتيني، من الترحيل ويقدم لهم تصاريح عمل.(رويترز)