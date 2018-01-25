قتيلان و110 مصابين في حادث قطار ركاب قرب ميلانو الإيطالية

روما: صرحت مسؤولة محلية إيطالية بمقتل شخصين وإصابة نحو 110 آخرين، بينهم عشرة في حالة حرجة، جراء حادث تعرض له قطار ركاب قرب ميلانو.

وكان القطار ترينورد، المكون من ست عربات، قد انطلق من مدينة كريمونا 90/ كلم شمال شرقي ميلانو/ في حوالي الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي (04:30 بتوقيت غرينتش) وانحرف عن قضبانه في السابعة صباحا بالقرب من بلدة بيولتيلو.

وصرحت كيارا أمبروسيو، نائب قائد شرطة ميلانو، لإذاعة محلية بأن عملية انتشال المحاصرين بين الحطام لا تزال مستمرة. (د ب أ)