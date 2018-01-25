كيم كاردشيان وزوجها يفكران في إنجاب طفلهما الرابع

لوس أنجليس: بدأت بالفعل نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان، وزوجها نجم الراب الشهير، كاني ويست، التفكير في إنجاب طفلهما الرابع، وذلك بعد أيام من استقبالهما لمولودتهما “شيكاغو”.

وأفادت مجلة “يو إس ويكلي” على موقعها الالكتروني، نقلا عن أحد المصادر القول: “لقد سألا الام البديلة (التي وضعت طفلتهما شيكاغو) عما إذا كانت مستعدة لانجاب طفل آخر لهما إذا قررا القيام بذلك”.

وكان الزوجان استقبلا طفلتهما الثالثة في مستشفى “سيدر-ساينياي” الشهيرة في لوس أنجليس، في 15 كانون ثان/ يناير الجاري. ويشار إلى أن النجمين لديهما بالفعل ابنة تدعى نورث (4 أعوام) وابن يدعى ساينت عامان).

وكانت كيم (37 عاما) تزوجت من كاني (40 عاما) بإيطاليا في 24 أيار/ مايو من عام 2014. (د ب أ)