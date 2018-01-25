أربعون قتيلا على الأقل في الاعتداء على فندق في كابول السبت

كابول: اعلن مسؤولون أفغان الخميس أن اربعين شخصا على الأقل قتلوا في الاعتداء على فندق انتركونتيننتال الفخم في كابول السبت، هم 25 افغانيا و15 اجنبيا، بحسب مصادر افغانية ودبلوماسية.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح لوكالة فرانس برس “الحصيلة النهائية للقتلى الافغان تبلغ 25 شخصا”.

وقال “لا معلومات لدينا حول القتلى الأجانب”، مشيرا إلى أن 12 أفغانيا أصيبوا بجروح.

ونقل القتلى والجرحى الأجانب الى مستشفى كابول العسكري أو المستشفى التابع للاستخبارات الأفغانية.

يُضاف إلى القتلى الأفغان 15 أجنبيا أعلنت مقتلهم سفارات وحكومات بلادهم وهم 7 أوكرانيين يعملون لدى خطوط “كام اير” الجوية، فنزويليان يعملان في الشركة نفسها، أربعة أميركيين من بينهم امرأة على الأقل تحمل الجنسيتين الأفغانية والأمريكية، ألمانية تعمل في منظمة “شلتر ناو”، ومواطن كازاخستاني يعمل كمستشار لشركة اتصالات.

وكانت أفغانستان أعلنت في وقت سابق مقتل 22 شخصا في الاعتداء، غالبيتهم أجانب.

وأكدت السلطات أنها لا تزال تحقق في كيفية تمكن المسلحين من اختراق نظام الأمن الذي تولته شركة خاصة قبل ثلاثة أسابيع في الفندق الواقع على تلة تطلّ على العاصمة الأفغانية.

وتحدث نزلاء الفندق الفخم عن خروقات أمنية كبيرة قبل الاعتداء الدامي.

ولم يفتح الفندق الذي أصيبت بعض طبقاته بأضرار جسيمة جراء الحريق الذي شبّ فيها، أبوابه أمام الصحافيين بعد خمسة أيام على وقوع الاعتداء الذي تبنته حركة “طالبان”. (أ ف ب)