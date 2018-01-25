معتقلون فلسطينيون أنجبوا 64 طفلا عبر “تهريب النطف”

رام الله: قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، إن 60 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية استطاعوا إنجاب 64 طفلا، بفعل تهريب نطف “منوية” لزوجاتهم.

وأوضح رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في “الهيئة” عبد الناصر فروانة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن ستة معتقلين فلسطينيين استطاعوا خلال العام 2017، من إنجاب سبعة أطفال.

ويُطلق على هؤلاء الأطفال “سفراء الحرية”.

وبين أن المعتقلين الفلسطينيين واصلوا تحديهم الإنساني للسجان ومعانقتهم للحياة رغم السجن وحكم المؤبد، واستمروا في اللجوء إلى وسيلتهم الوحيدة في تهريب “النطف المنوية” لإنجاب أطفال تحمل أسمائهم من بعدهم، وتحقيق حلمهم عبر ما يُعرف بـ”التلقيح الصناعي”.

ولفت إلى أن هذا التحدي “يشكل واحدة من الإضاءات للمعتقلين”.

وتتم عملية تهريب النطف (الحيوانات المنوية) بصورة سرية ومعقدة، وحاولت السلطات الإسرائيلية كشفها مرارا دون جدوى.

وقد بدأت الفكرة منذ العام 2002، وكانت بحاجة لرأي فقهي، حيث أصدر في حينه رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي فتوى تجيز الانجاب عبر تهريب النطف، وتبعها فتوى أخرى للشيخ الراحل، حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين.

وأول من خاض التجربة، هو القيادي في حركة حماس، المعتقل عباس السيد، ولكنه فشل.

ويعد الطفل “مهند” نجل المعتقل في السجون الإسرائيلية عمار الزِبِن، هو أول تجربة ناجحة للمعتقلين الفلسطينيين في العام 2012.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 فلسطيني. (الأناضول)