“الحوثيون” يقصفون منزل الأمين العام المساعد لحزب “المؤتمر” وسط اليمن

اليمن: قصف مسلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، الخميس، منزل الأمين العام المساعد لحزب “المؤتمر الشعبي العام” في اليمن، ياسر العواضي، دون وقوع خسائر بشرية، وفق مصدر مقرب منه.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، للأناضول، إن الحوثيين قصفوا بعدد من قذائف الهاون منزل ياسر العواضي في مديرية “ردمان”، بمحافظة البيضاء (وسط).

وأضاف أن قذائفا سقطت على المنازل المحيطة بمنزل العواضي، وأن رجال القبائل في المديرية احتشدوا في قرية “آل عواض”، لمواجهة مسلحي جماعة الحوثيين، في خطوة قد تفجر الأوضاع في المديرية الخاضعة لسيطرة القبائل.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من جماعة الحوثيين بشأن ما أفاد به المصدر.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من فرار العواضي من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014، ولجوئه إلى قبيلته في مسقط رأسه بمحافظة البيضاء، إثر حملة اعتقالات شنها الحوثيون ضد القيادات الموالية للرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح (1878-2012).

وكان صالح، زعيم حزب المؤتمر، حليفا للحوثيين، المتهمين بتلقي دعم عسكري إيراني، في حربهم ضد القوات الحكومية اليمنية، المدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية.

غير أن معاركا اندلعت بين مسلحي صالح والمسلحين الحوثيين في صنعاء، وانتهت بمقتله على ايدي الاخيرين يوم 4 ديسمبر/ كانون أول الماضي. الأناضول