تركيا: على أمريكا أن تكف عن دعم الإرهابيين لتجنب مواجهة في سوريا

أنقرة: قال نائب رئيس وزراء تركيا بكر بوزداغ الخميس إنه يتعين على الولايات المتحدة أن “تكف عن دعم الإرهابيين” إذا أرادت تجنب مواجهة محتملة مع تركيا في سوريا.

وتواصل أنقرة عمليتها العسكرية ضد مقاتلين أكراد في شمال سوريا.

وقال بوزداج في مقابلة مع محطة تلفزيون (خبر) “الذين يساندون المنظمة الإرهابية سيصبحون هدفا في هذه المعركة” وتابع “الولايات المتحدة بحاجة لمراجعة جنودها وعناصرها الذين يقدمون الدعم للإرهابيين على الأرض بطريقة ما لتجنب مواجهة مع تركيا”. (رويترز)