تركيا: على أمريكا أن تكف عن دعم الإرهابيين لتجنب مواجهة في سوريا
Jan 25, 2018
أنقرة: قال نائب رئيس وزراء تركيا بكر بوزداغ الخميس إنه يتعين على الولايات المتحدة أن “تكف عن دعم الإرهابيين” إذا أرادت تجنب مواجهة محتملة مع تركيا في سوريا.
وتواصل أنقرة عمليتها العسكرية ضد مقاتلين أكراد في شمال سوريا.
وقال بوزداج في مقابلة مع محطة تلفزيون (خبر) “الذين يساندون المنظمة الإرهابية سيصبحون هدفا في هذه المعركة” وتابع “الولايات المتحدة بحاجة لمراجعة جنودها وعناصرها الذين يقدمون الدعم للإرهابيين على الأرض بطريقة ما لتجنب مواجهة مع تركيا”. (رويترز)
فلتلقن تركيا أمريكا درسا في المنطقة لن تنساه أبدا ولتُقبر ما تبقى لأمريكا من أحلام ولتذق طعم الخيبة هناك.
وليكن انتصارا على أمريكا من قبل تُركيا خَتما لقوة جديدة إسمها تركيا. ولتبقى تركة الناتو لتركيا غنيمة لها.
يجب الوقوف مع تركيا .