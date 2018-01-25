“إلعب يلا” على طريقة ميريام كلينك

“القدس العربي”: فاجأت العارضة ميريام كلينك جمهورها بأدائها لأغنية “إلعب يلا” للفنانين “أوكا وأورتيغا” أنثاء ممارستها للرياضة في أحد النوادي الرياضية.

ميريام كلينك نشرت فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي تؤدي الأغنية إلى جانب مجموعة من اصدقائها، فجذب الفيديو أنظار الجمهور بفكرته الطريفة.

وانهالت التعليقات من قبل جمهور ميريام كلينك على الفيديو حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بالفكرة، فيما اعتبر آخرون أنها قلدت الفيديو الذي نشرته الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة نادين نسيب نجيم وحقق نسب مشاهدة عالية.

وكانت قد نشرت كلينك فيديو سابق على حسابها على إنستغرام أثناء وجودها في النادي الرياضي، وهي تقوم بممارسة بعض الحركلت الرياضية على أغنية “إلعب يلا” أيضا.