وفاة ناومي فرايلي… صاحبة الملصق النسائي الأشهر في التاريخ

“القدس العربي”: توفيت قبل أيام ناومي باركر فرايلي، التي اشتهرت صورتها خلال أربعينيات القرن الماضي على ملصقات لحقوق المرأة حملت عبارة “نستطيع فعلها”، في إشارة إلى حث المرأة على الدخول في مجال العمل.

وولدت فرايلي بمدينة تولسا بولاية أوكلاهوما عام 1921، واشتهرت بدورها المحوري بتشجيع المرأة على العمل في المصانع، أثناء الحرب العالمية الثانية، وأصبحت بغير قصد، رمزا لحقوق المرأة، وذلك حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز″ الإخبارية.

وكانت فرايلي من أوائل النساء اللاتي تم تعيينهن بعمل ميكانيكي، في ورشة طائرات بحرية خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد هجوم الجيش الياباني على مرفأ بيرل هاربور قرب هاواي.