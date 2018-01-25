مصر تغرق بالمياه وشلل بالطرق الداخلية والسريعة بسبب الأمطار

“القدس العربي”: تسبب سقوط الأمطار صباح الخميس، على القاهرة، وبعض محافظات الجمهورية، في حدوث تجمعات مائية كبيرة على الطرق الرئيسية وبعض الأنفاق داخل العاصمة، وأصيب عدد من الطرق الرئيسية والشوارع بالشلل، بينما تدخلت قوات المرور في محاولة لتسهيل حركة المرور.

وذكر موقع التحرير أن القاهرة شهدت الكبرى حالة من الارتباك نتيجة سقوط الأمطار، التي تسببت في وجود تجمعات مائية على طريق المعادي، وتحديدا المنطقة أمام برج سما، وأسفل نفق الأكاديمية باتجاه المعادي، وأسفل نفق سعد الدين الشاذلي القادم من الإسماعيلية.

كما شهد الطريق من أمام منطقة الواحة والكليو ٣٤ والكليو ٧٠ والكليو ٧٤ على طريق الإسكندرية الصحراوي، شللا شبه تام، بسبب برك المياه التي تكونت بسبب الأمطار.

وفي الوقت الذي عجزت فيه المحافظة عن حل الأزمة وتأخرت سيارات شفط المياه، دفعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر، بقوات من المرور وسيارات مجهزة، وأوناش، للمساهمة في تخفيف حدة التكدس بسبب ارتفاع منسوب المياه.