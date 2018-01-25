فضيحة تحرش بعاملات خلال حفل خيري للرجال فقط تثير الغضب في بريطانيا -(صور و فيديو)

لندن: وقع أكثر من 70 ألف شخص دعوى تطالب الحكومة البريطانية بتشديد الحماية القانونية للعاملات من التحرش الجنسي، وذلك بعد فضيحة وقوع أعمال تحرش واسعة النطاق خلال حفل خيري لرجال الأعمال.

وقالت صوفيا ياتيس لو، إحدى الناشطات في مجال حماية حقوق المرأة، التي دشنت الدعوى، إنها شعرت “بالصدمة” لاكتشاف أن القائمين على فعاليات حفل “بريسيدنت كلوب” لا تقع عليهم أدنى مسؤولية قانونية عن أعمال التحرش التي تعرضت لها عاملات خلال حفل عشاء خيري للرجال فقط.

وقد أعلن الصندوق الخيري عن إغلاقه عقب التقرير الذي نشرته الصحفية ماديسون ماريج في صحيفة فايننشال تايمز أمس الأربعاء، والذي أثار غضب المعارضين ورجال الأعمال والعديد من النواب في الحزب المحافظ الذي تنتمي له رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وكتبت ماريج” طلب من جميع السيدات ارتداء ملابس سوداء مثيرة وأحذية بكعوب مرتفعة. وخلال الحفل تعرضت العديد من العاملات به، بعضهن طالبات يعملن مقابل الحصول على المال، للتحرش”.

وطالبت الدعوى وزيرة الداخلية أمبر ردو بإعادة فقرة قانونية تحمي السيدات من التحرش الجنسي من جانب زبائن أو عملاء بالإضافة إلى أرباب العمل والزملاء.(د ب أ).