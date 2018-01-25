الأمم المتحدة تطلب تسليم قيادي ليبي “فورا” إلى المحكمة الجنائية الدولية
طرابلس: طلبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الخميس تسليم المحكمة الجنائية الدولية “فورا” أحد قادة قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، بعد اتهامات جديدة بارتكابه اعدامات تعسفية.
وذكر شهود وأظهر تسجيل فيديو وضع على شبكات التواصل الاجتماعي ان هذا الضابط أعدم الاربعاء في ساحة عامة نحو عشرة اشخاص يشتبه بأنهم جهاديون انتقاما لاعتداء مزدوج أسفر عن سقوط اربعين قتيلا في مدينة بنغازي، شرق البلاد.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق محمود الورفلي بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في سبعة حوادث مماثلة على الاقل في 2016 و2017.
تعبر بعثة الأمم المتحدة عن استنكارها البالغ إزاء تقارير تتحدث عن عمليات إعدام وحشية حدثت اليوم في #بنغازي. وتطالب الأمم المتحدة بتسليم محمود الورفلي على الفور إلى محكمة الجنايات الدولية، خصوصاً وأنها رصدت على الأقل 5 حالات إعدام بإجراءات موجزة أرتكبها أو أمر بها الورفلي في 2017.
— UNSMIL (@UNSMILibya) ٢٤ يناير، ٢٠١٨
وفي تسجيل الفيديو المتداول يظهر ضابط ببزة عسكرية قدم على انه محمود الورفلي وهو يقتل نحو عشرة رجال ببزات زرقاء معصوبي العيون وراكعين، الواحد تلو الآخر في مكان الاعتداء في بنغازي ثاني مدن ليبيا.
وكتبت بعثة الامم المتحدة على حسابها على تويتر انها “تعبر عن استنكارها البالغ إزاء تقارير تتحدث عن عمليات إعدام وحشية حدثت في بنغازي”. واضافت ان “الأمم المتحدة تطالب بتسليم محمود الورفلي على الفور إلى محكمة الجنايات الدولية”.
وتزامنت عمليات الاعدام مع زيارة مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة الاربعاء الى شرق البلاد حيث التقى المشير حفتر.
من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان انها لم تتمكن من التحقق من صحة تسجيل الفيديو او صور الاعدامات. الا انها وصفت هذه الاعمال بانها “جرائم حرب”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت مذكرة توقيف في 15 آب/اغسطس 2017 بحق القيادي العسكري الذي يشتبه بانه مسؤول “عن جريمة حرب” في اطار نزاع مسلح غير دولي في ليبيا.
واكد الجيش الوطني الليبي ان الورفلي موقوف وسيحال الى محكمة عسكرية.
وفي ايلول/سبتمبر، جددت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة دعوتها الى تسليم محمود الورفلي.(أ ف ب).
هل هذا هو النموذج الذي يريد ان يحكم به خليفة حفتر؟ وإذا صحت الوقائع على المحكمة الدولية طلب قائدة للمثول امامها وإصدار مذكرة توقيف دولية في حقه وكل من هو على شاكلته
ما هذه البشاعة و القتل الظالم؟
ما هذا الإستعراض في القتل و ال سهولة و كأنه يقتل حشرات ضارة؟ أنعدام المحاكمات الشرعية والاعدام الميدانى برهان للهمجية و الحقارة.
بأى شرع و بأى دين و بأى منطق وبأى ثورية هذا القتل؟ فإذا كانوا يتهمون من يقتلونهم بأنهم دواعش, فماذا هم؟ فما نراه منهم إن هو صلب الفكر والفعل الداعشى المجرم العميل.
والله إن الظلم ظلمات و لو تجمل القاتل بكلمات الدين و لو أفتى له من أفتى. فللعدالة الشرعية شروط و هنالك إحترام للروح الأدميه و هنالك إحترام للجسد الأدمى.
ما هذا الغير محمود الورفلى إلا مجه حفتر الحقيقى و كلهم يجب محامتهم أمام محاكم تفتش عسكريه. فهولاء المجرمين القتلة فاقوا حقارة نازية هتلر.
أقولها وأسأل الله الإجابة بأن يشربكم من نفس الكأس في الدنيا و الأخرة و أن يجعل الندم والندامه تأسركم و تصاحبكم حيث لا ينفع ندم.
حسبى الله ونعم والوكيل فيكم يا قتلتم ليبيا و دمرتم حق شعبها في الأمن و الأمان والحرية و الكرامة. أراد الشعب أن يعيش بلا الطاغية معمر و إذ أنتم تجعلون من ليبيا 1000 معمر و ينتقمون من الشعب. أكرر لكم يا ميليشيات القتل و الإجرام ما قاله العقيد معمر القذافي: من أنتم؟؟؟؟؟
ما يسمَّى بالمجتمع الدولي ثبت للجميع أنه منافق.. الورفلي لا يتحرك بكيفه.. هو مجرم لكنه مأمور وتحت عباءة المجرم حفتر الذي يعترف به كثير من ساسة الغرب .. وكذلك مبعوث الممثل الدولي للأمم المتحدة.. كل هذا الاستنكار مجرد ضحك على ذقون من يصدقهم فقط !!!
ما يفعله المجرم حفتر فعله القذافي قبله منذ منتصف السبعينيات.. حيث كان يعدم طلاب الجامعات وسط جامعاتهم وفي الثمانينيات أعدم الكثير من معارضيه جهاراً نهاراً.. ولم يحرك المجتمع الدولي شيئا.. وعندما ثار الأحرار في 2011 ادعى المجتمع الدولي الوقوف مع الثورة ليحتويها ويوجهها الوجهة التي يريدها.. وها هو يوجهها للعسكرة بقيادة مجرم الحرب الانقلابي حفتر !!!
الأخوين: صلاح الدين الأيوبي والأخ سليم/غزة المقاومة: لكما جزيل الشكر على تفهمكما للوضع الليبي.. حيث يتضح من تعليقكما أنكما متابعان للشأن الليبي.. في الوقت الذي نجد فيه كثير من أبناء الشعب الليبي ضحك عليهم الإعلام الفاسد حتى اضحوا جيشا من المصفقين والمطبلين لهؤلاء المجرمين..