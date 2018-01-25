سويسرا.. احتجاجات ضد ترامب ترافق قمة دافوس

دافوس: شهدت مدن سويسرية احتجاجات ضد مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة الاقتصادية العالمية الثامنة والأربعين، التي تعقد في منطقة دافوس.

ونُظمت احتجاجات في العديد من المدن ضد ترامب الذي يعد أول رئيس أمريكي يحضر هذه القمة منذ مشاركة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عام 2000.

وشارك أكثر من ألفي شخص في الاحتجاجات التي بدأت مساء أمس في زيورخ، أكبر مدن البلاد ضد ترمب وقمة دافوس.

وحمل المتظاهرون الذين ساروا نحو مركز المدينة لافتات كتب عليها عبارات (لا مرحباً بك ياترمب) و (سويسرا تستضيف النازيين). واستمروا في الاحتجاجات حاملين المشاعل حتى ساعات متأخرة من الليل.

وقالت تمارا فنيسيللو زعيمة الاشتراكيين السويسريين الشباب في تصريحات للصحفيين: “إننا نحتج على ترمب والقمة على حد سواء، لا مكان في سويسرا لا للاجتماع الخاص بالأغنياء الذين يشكلون 1% من سكان العالم ولا للرجل الذي يتخذ مواقف معادية حيال الأقليات والنساء”.

كما شارك الآلاف في مظاهرات ضد ترمب في مدن بازل وجنيف ولوزان. وحمل المتظاهرون لافتات أشارت إلى “فشل الاقتصاد العالمي” ودعت الرئيس الأمريكي إلى “عدم المساس بحقوق المرأة”.

المتظاهرون يستأجرون بيوتاً في دافوس

في سياق متصل، علق المتظاهرون المعارضون للعولمة لافتات على شرفات الأبنية المقابلة لمبنى القمة محتجين على عقدها، وذلك بعد استئجارهم شققا في تلك الابنية.

وكان ترامب قد وصل دافوس للمشاركة في القمة صباح اليوم مع 7 من وزرائه.

واتخذت السلطات تدابير أمنية كبيرة فيما يتعلق بالقمة التي تعقد تحت عنوان “إيجاد مستقبل مشترك لعالم متصدع “.

وأُعلنت منطقة دافوس والمناطق المجاورة لها منطقة حظر للطيران. وحالت قوات الأمن دون المتظاهرين الذين حاولوا الدخول إلى دافوس بأعداد كبيرة.

وفيما حلقت مروحيات الشرطة فوق دافوس، قام الجيش والشرطة السويسريين بعمليات تفتيش دقيقة في نقاط التفتيش المتمركزة في الطرقات المؤدية إلى دافوس.(الأناضول).