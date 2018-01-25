قرار ترامب حول القدس يعزز دعم الفلسطينيين “للكفاح المسلح”

القدس: أظهر استطلاع رأي نشر الخميس ان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس كعاصمة لإسرائيل، ادى الى تعزيز دعم الفلسطينيين “للكفاح المسلح”.

وافاد الاستطلاع الفلسطيني-الاسرائيلي المشترك ان عدد الفلسطينيين الذين أعربوا عن دعمهم “للكفاح المسلح” ضد إسرائيل، ارتفع بمعدل الضعفين تقريبا مقارنة باستطلاع مماثل اجري قبل ستة أشهر.

وأشار الاستطلاع ايضا الى تراجع الدعم لحل الدولتين.

وأجري الاستطلاع على عينة تمثيلية مؤلفة من 1270 فلسطينيا في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين وقطاع غزة، في الايام التي أعقبت اعتراف ترامب في 6 من كانون الاول/ديسمبر الماضي بمدينة القدس كعاصمة للدولة العبرية، وقراره نقل السفارة من تل ابيب الى المدينة المقدسة.

وردا على سؤال لإعطاء الافضلية من أربعة خيارات للخطوة المقبلة في العلاقات الفلسطينية-الاسرائيلية، أشار 38,4% من الفلسطينيين الى تفضيلهم “للكفاح المسلح”، بينما دعا 26,2% فقط منهم الى التوصل الى اتفاق سلام.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أجري استطلاع مماثل اشار فيه 21% من الفلسطينيين الذين استطلعت آراؤهم الى تفضيلهم للكفاح المسلح، مقابل دعم 45% منهم لاتفاق سلام.

وقال خليل الشقاقي، مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الذي شارك في الاستطلاع، انه تم ملاحظة تراجع كبير في دعم الفلسطينيين لعملية السلام والتسوية وكذلك شعبية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف “لا يوجد أدنى شك في ان تصريح ترامب هو السبب الرئيسي”.

والقدس في صلب النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين الذين يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة في حين اعلنت اسرائيل القدس المحتلة منذ 1967 “عاصمة أبدية” لها في 1980.

وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الاميركية حول هذا الموضوع في نيسان/أبريل 2014.

وتعد الحكومة التي يترأسها بنيامين نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.(أ ف ب).