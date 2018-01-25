وزير خارجية قطر: مستعدون للحوار ولن نخضع أبداً لنفوذ السعودية

باريس ـ “القدس العربي”:

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر لن تكون “أبدا” في دائرة “النفوذ” السعودي.

وقال في حوارمع صحيفة “أوبينيون انترناسيونال” الإلكترونية الفرنسية: “نحن مقتنعون بأن السعودية تريد قطرا خاضعة لنفوذها وهذا لن يحدث أبدا”.

وشدد أن “لقطر هويتها واستقلالها وتاريخها، مشيرا إلى أن “هذه الطريقة لمحاولة كسرنا لن تجدي والشعب القطري مستعد للقتال دفاعا عن سيادته وعلينا الاستعداد لحماية شعبنا”.

كما صرح الوزير القطري أن “بلاده مستعدة لحل دبلوماسي منذ بداية الحصار شرط احترام سيادتنا والقانون الدولي. لكن هل السعوديون مستعدون للحوار والتفاوض؟ سنواصل التساؤل عن دوافعهم الحقيقية”.

وأضاف “عندما ننظر الى الوضع الاقليمي، ما يحدث في اليمن ولبنان، نرى أن السياسة السعودية زعزعت استقرار المنطقة وليس قطر وحدها. لذلك نعتقد انه يجب ان تكون لدينا رؤية شاملة وأن نجد الحلول للنزاعات في منطقتنا عبر الحوار، وليس بالتهديد كما نعيش حاليا”.