ترامب يقول إن الفلسطينيين “قللوا من احترام” الولايات المتحدة ويعتزم تعليق المساعدات
دافوس (سويسرا): اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس ان الفلسطينيين “قللوا من احترام” الولايات المتحدة مؤكدا انه سيعلق مساعدات بمئات ملايين الدولارات الى ان يوافقوا على العودة الى محادثات سلام برعاية واشنطن.
وقال ترامب خلال لقاء ودي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في دافوس حيث يشاركان في المنتدى الاقتصادي العالمي “لقد قللوا من احترامنا قبل اسبوع بعدم السماح لنائب رئيسنا الرائع بمقابلتهم”.
واضاف ترامب “نحن نمنحهم مئات الملايين، وهذه الاموال لن تسلم لهم الا اذا جلسوا وتفاوضوا حول السلام”.
واختتم نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الثلاثاء اول جولة له في الشرق الاوسط بزيارة اسرائيل بعدما قاطع الفلسطينيون زيارته ورفضوا الاجتماع معه.
وألقى بنس الاثنين خطابا امام البرلمان الاسرائيلي تعهد فيه نقل السفارة الاميركية الى القدس قبل نهاية عام 2019.
وشهدت العلاقات الفلسطينية الاميركية توترا شديدا بعد قرار ترامب في 6 كانون الأول/ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، والذي انهى عقوداً من الدبلوماسية الاميركية المتريثة، ما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى رفض لقاء بنس.
ونفذ الفلسطينيون الثلاثاء إضرابا عاماً في الضفة الغربية المحتلة للاحتجاج على زيارة بنس والتنديد بالانحياز التام لاسرائيل الذي تنتهجه ادارة ترامب، واندلعت مواجهات مع القوات الإسرائيلية بالقرب من الحواجز العسكرية والمستوطنات.
والقدس في صلب النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين الذين يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة في حين اعلنت اسرائيل القدس المحتلة منذ 1967 “عاصمتها الابدية” في 1980.(أ ف ب)
إذا كان ترامب لا يحترم نفسه كرئيس لأكبر دولة في العالم، ويخضع لدولة فوق القانون تقتل وتسرق وتنهب وتنتهك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وليظهر خنوعه أكثر لهذه العصابة بأن يقرر ظلما وبهتانا واستبدادا وتجبرا أن القدس عاصمة لهذا الكيان الظالم، فهو يكون قد مرغ أنف أمريكا في الطين وجعلها مجرد دولة فوق القانون وخارجة عن أبسط أبجديات السياسة والدبلوماسية، فلا تعتقد أنك تستطيع شراء الإحترام بالبوارج الحربية والأساطيل، لكنك تستطيع أن تخيف، لكن هذا في الصدمة الأولى فحسب ….. وبعدها سيكون الرد المزلزل
Who care what this blithering idiot says !! Big deal, this nutter didn’t have any respect from any body in the first place.
This is trying to make name for him self but thank God he floped,, our brothers in Palestine eventually realised that this is full of hot air like we said before, no how much he denies he no being Nazi and and recist is back firing…
Now let us what ourSran and Muslim friends how they deal with this Idiot , we want to see all with political cooperation ,trade and recognition of afministration will be put on hold untill the American kick him out of the white house ,the sooner the better
As for the Palestinians politicians and their allies to keep up the pressure and brush like he said shit holes like and Isral learn some manners..
These two are on the run and about to crack,keep it up my Palestinian brothers, Al Intifadah and so on , anything that annoys the nasty Nazi’s