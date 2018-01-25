بلومبيرغ: مصالح أمريكا مع تركيا..عليها مساعدتها وإبعادها عن الحضن الروسي ـ الإيراني

لندن ـ”القدس العربي”ـ إبراهيم درويش:

دعا جيمس ستافريديس، المعلق في موقع “بلومبيرغ” الولايات المتحدة إلى دعم تركيا في سوريا. ورغم اعترافه بالدور المهم الذي لعبه الأكراد السوريين في الحرب ضد تنظيم الدولة إلا أن على واشنطن التأكيد على أولوية الحفاظ على تركيا كحليف في حلف الناتو. وجاء في تعليق ستافريدس وهو أدميرال متقاعد، والقائد السابق لحلف الناتو وعميد مدرسة فليتشر للقانون في جامعة تاتفتس الأمريكية “في أيام زمان الهادئة تعرف منطقة عفرين، شمال غربي سوريا ببساتين الزيتون إلا أنها اليوم مركز سياسة القوة في الشرق الأوسط حيث يتعرض سكانها الأكراد الذين قاتلت ميليشياتهم الذين دعمتهم القوات الأمريكية ضد تنظيم الدولة لهجوم تركي. وأطلق على العملية “غصن الزيتون” لتعكس العملية مظاهر القلق التركية المبررة حول أمن الحدود”.

ويضيف الكاتب أن موقف الأتراك قائم على العلاقة بين قوات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني. ويضيف أن الولايات المتحدة تفضل لو لم يقم الحلفاء الأتراك بضرب “حلفائنا الأكراد” الذين أثبتوا انهم قوة قتالية فعالة على الأرض ضد تنظيم الدولة و”لكن المشاعر عالية في أنقرة إن أخذنا عقوداً من الهجمات القاتلة في تركيا والتي نفذها حزب العمال الكردستاني، ومن المفهوم محاولة تركيا خلق منطقة آمنة على الجانب السوري من الحدود للتأكد من عدم التسلل عبر الشريط الحدودي”. وأضاف الأدميرال السابق أن الحكومة في دمشق يقودها “مجرم حرب” هو بشار الأسد ويرفض التوغل التركي في منطقة الحدود. ولكن الطرف الذي يعطي الأوامر في سوريا هم الروس وقرروا التنحي جانباً والمراقبة بجذل حلفاء الناتو- تركيا والولايات المتحدة وهم يواجهون بعضهم البعض. ويقول إن الولايات المتحدة تحاول في الوقت الحالي السير في مسار ضيق ودعم الأكراد، رفاق المعركة بشكل لا يفجر العلاقة مع تركيا. ولكن مساحة المناورة تضيق والاختيار يلوح في الأفق، فمن تختار؟

رسالة مطمئنة

يجيب ستافريديس أن على الأمريكيين أولاً مواصلة المهمة وهي هزيمة تنظيم الدولة والعمل في الوقت نفسه على حرمان الأسد من السيطرة على المناطق “فقد سيطرنا على معظم مناطق تنظيم الدولة في شرقي سوريا وغرب العراق إلا ان القتال لم ينته. وسنظل بحاجة للأكراد كقوات برية في شرقي الفرات. كما أننا بحاجة إلى استقرار شمال العراق، هي فدرالية كردية. وهذا يعني إقناع حلفائنا بهدوء أن تكون عمليتهم محددة في عفرين وقصيرة وتجنب الضحايا المدنيين. وفي حالة ساءت الأمور فسيستفيد نظام الأسد وسيخفف من حماس الأكراد للقتال ضد تنظيم الدولة. ويجب أن نبعث برسالة مطمئنةأيضاً إلى شركائنا الأكراد شرقي عفرين في كل من سوريا والعراق بان الدعم العسكري لهم طويل الأمد.

والأكثر من كل هذا على الولايات المتحدة الاعتراف بمظاهر القلق التركية المتعلقة بأمن الحدود وإرسال مبعوث مؤهل جدًا إلى أنقرة (ويقترح هنا السفير السابق في مصر فرانك ريكاردون والذي يعمل حالياً مديراً للجامعة الأمريكية في القاهرة). ويجب أن يتجه قادة الإدارة الكبار مثل جيمس ماتيس، وزير الدفاع نحو أنقرة للتفاهم مع المسؤولين هناك. كما يجب ان تكون البنتاغون قد فتحت قنوات اتصال يومية مع المسؤولين العسكريين الأتراك لخفض التوتر.

تركيا بعد إسرائيل

ويرى الكاتب أن هدف الإدارة الثاني بعد هزيمة التنظيم وهو الحفاظ على العلاقة مع تركيا والتي تأتي أهميتها الثانية من الناحية الاستراتيجية بعد إسرائيل. فالفائز الحقيقي من أية مواجهة بين الولايات المتحدة وتركيا هو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الذي ينتظر الفرصة للاستفادة من التوتر بين دولتين عضوين في الناتو.

ويرى الأدميرال أن هناك مظاهر توتر أخرى بين البلدين وتتعلق بالمقيم المثير للجدل الموصوم بالعار رجل الدين فتح الله غولن والذي يشك الرئيس التركي أردوغان بأنه يقف وراء المحاولة الإنقلابية الفاشلة عام 2016. مع أن الولايات المتحدة ودول الناتو محقة في قلقها من الإتهامات بانتهاك حقوق الإنسان والضغط على النظام القضائي والإعلام في تركيا. وبعد كل هذا “فلا نستطيع خسارة تركيا، وخلال فترة عملي كقائد للناتو طالما أعجبت بمهنية الجيش التركي ومساهمته في أفغانستان وليبيا والبلقان ومساهمته في جهود مكافحة القرصنة والعمل كجزء من طاقمنا. ولدى الأتراك اقتصاد قوي ومتنوع وسكان شباب في نمو مستمر ووقفوا مع الولايات المتحدة معظم فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وستزيد اهميتهم على المستوى الإقليمي والعالمي في القرن الحادي والعشرين، نعم يجب أن ينتقد المسؤولون الأمريكيون أفعال الأتراك عندما ينتهكون القانون الدولي وحقوق الإنسان- ولكن بهدوء، على الاقل في هذه المرحلة من الوضع″. ويرى ستافريديس أن الولايات المتحدة مدينة للأكراد لما قاموا به ويجب مساعدتهم لتخفيف أثر العملية التركية في عفرين وعمل ما بوسع واشنطن لتخفيف التوتر بين تركيا والأكراد. وفي النهاية فالمصلحة الأمريكية تقع إلى جانب تركيا. وسيكون من الخطأ السماح لها بأن تنحرف باتجاه روسيا وإيران.