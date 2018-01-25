الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي بواشنطن الثلاثاء المقبل

الدوحة – “القدس العربي” – من إسماعيل طلاي

علمت “القدس العربي” من مصادر دبلوماسية أن العاصمة الأمريكية واشنطن ستستضيف يوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني الجاري، الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي سيتوجه إلى واشنطن، قادماً من دافوس، حيث يشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا.

وكان البلدان قد ناقشا الاستعدادات للحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي خلال الاتصال الهاتفي بين نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية ونظيره الأمريكي جيمس ماتيس، حيث بحثا آخر تطورات الأزمة الخليجية الراهنة، والعلاقات الثنائية بين قطر والولايات المتحدة، في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزها وتطويرها. كما جرت مناقشة الاستعدادات في ما يتعلّق بالحوار الاستراتيجي الثنائي بين البلدين.

وفي شهر نوفمبر/كانون الأول الماضي، عقد البلدان جلسات الحوار القطري الأمريكي لمكافحة الإرهاب، بواشنطن، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، في خطوة تلت توقيع قطر والولايات المتحدة في 11 يوليو الماضي “مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب”، تشمل التعاون بين الجانبين في المجالات الأساسية لمكافحة الإرهاب كالأمن والاستخبارات والمالية.

وتشهد العلاقات القطرية الأمريكية تطورا مستمرا، ترجمته تصريحات مسؤولي البلدين والاتصالات المستمرة بين القيادتين؛ وآخرها الاتصال الهاتفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 15 يناير الجاري، حيث وجّه الرئيس ترامب الشكر لأمير قطر على اتخاذ “إجراءات لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله”. كما “جدّد ترمب دعمه مجلس تعاون خليجي قوي ومتحد يركز على التصدي للتهديدات الإقليمية”.

وذكر البيت الأبيض أن “قطر من الدول القليلة التي وقعّت مذكرة تفاهم ثنائية معنا”، مشيراً أن “الزعيمان بحثا مجالات يمكن للولايات المتحدة وقطر المشاركة فيها لتعزيز الاستقرار في المنطقة وهزيمة الإرهاب”.

وفي مجال الدفاع والأمن، يشهد التعاون الثنائي العسكري بين قطر والولايات المتحدة تطوراً لافتاً، سيما منذ بدء الحصار المفروض على قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، حيث أجرت القوات الخاصة المشتركة بالقوات المسلحة القطرية مناورات مشتركة مع العمليات الخاصة المركزية بالقوات الأمريكية في منطقة سيلين جنوب قطر.

كما شهدت قطر مناورات بمياه دولة قطر (جنوب الدوحة) بمشاركة سفينتين من قوات البحرية الأمريكية وقطع بحرية من القوات الأميرية القطرية. وجاءت تلك المناورات بعد يومين من إعلان قطر توقيع اتفاقية شراء طائرات مقاتلة من أمريكا من طراز اف 15 بتكلفة مبدئية تبلغ 12 مليار دولار.

وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، زار أمير قطر قاعدة العديد الجوية، تفقد خلالها القوات الجوية الأميرية القطرية ومركز العمليات الجوية المشتركة للقيادة المركزية الأمريكية الوسطى، والطائرات الجوية المقاتلة والعمودية وطائرات النقل، إضافة لبعض الآليات والقطع العسكرية الجوية. كما اطلع على خطة العمليات الجوية والمهام والواجبات التي تقوم بها القوات الجوية الأميرية القطرية.

والتقى الشيخ تميم في مركز العمليات الجوية المشتركة للقيادة المركزية الأمريكية الوسطى مع الفريق جيفري هاريجيان قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية، وعددا من كبار الضباط الأمريكيين، حيث تم استعراض أوجه التعاون الدفاعي العسكري القطري الأمريكي المشترك وتعاون البلدين في مكافحة الإرهاب.

وأشاد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب لعام 2016، بالشراكة بين واشنطن والدوحة في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن قطر شريك كامل وعضو فاعل في التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة”.

وأكد تقرير الخارجية الأمريكية أن قطر تعاونت وعملت على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن الوكالات الأمنية الأمريكية ونظيرتها القطرية تربطهما علاقة قوية وبناءة، ولا سيما على صعيد تبادل المعلومات، وبأنها كانت شريكاً كاملاً وعضواً فاعلاً في التحالف الدولي للحرب على تنظيم “الدولة”، حيث قدمت دعماً وتسهيلات للعمليات العسكرية.