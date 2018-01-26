﻿«السمكة الذهبية» .. مخطط لاغتيال عرفات فشلت إسرائيل في تحقيقه مرات كثيرة

الناصرة – «القدس العربي»: يستدل مما نشرته وسائل الإعلام العبرية أمس حول مضامين كتاب «تاريخ الاغتيالات» أن إسرائيل كرست جهودا هائلة بلغت حد الهوس، لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات منذ انطلاق الثورة الفلسطينية . أما السؤال هل قتل شارون عرفات؟ فيبقيه الكاتب مفتوحا. لكن حدس أبو عمار الأمني وتدابير الحيطة والحذر التي اتخذها علاوة على «حظه الكبير» تسببت بإفشال محاولات متكررة أشرفت عليها قمة المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل.

ويكشف الكتاب أن إسرائيل غداة حرب لبنان الأولى عام 1982 شكلت طاقما خاصا مهمته قتل عرفات، ويدعى «سمك مالح»، أما عملية الاغتيال فسميت بـ «السمكة الذهبية».

يشار الى أن كتابا إسرائيليا آخر للكاتب وعميل جهاز المخابرات العامة «الشاباك» الأسبق روني شاكيد بعنوان «ما وراء الكوفية» قد كرس فصلا لمحاولات الاحتلال اعتقال أو قتل عرفات.

والحديث هنا عن كتاب «أسبقه واقتله: التاريخ السري للاغتيالات الإسرائيلية» للكاتب الصحافي الإسرائيلي المقرب من المؤسسة الأمنية، رونين بيرغمان، الذي نشرت أول من أمس صحيفة «نيويورك تايمز» فصلا منه. وفي الفصل المذكور وردت تفاصيل محاولة إسقاط طائرة عرفات التي أوقفت في الدقيقة الأخيرة بعدما تبين أن شقيقه فتحي عرفات كان برفقة 30 طفلا من جرحى صبرا وشاتيلا على متن الطائرة التي رصدت في طريقها من بيروت للقاهرة، واعتقدت اسرائيل أنها طائرة عرفات.

وأوضح بيرغمان في حديث للقناة الإسرائيلية العاشرة أمس أن محاولات إسرائيل المتكررة لاغتيال عرفات تنبع من مفهوم أمني استراتيجي يهدف لاصطياد عصفورين بحجر واحد. مشيرا إلى أن إسرائيل اعتقدت بضرورة فعل الكثير من أجل تجنب الحروب الطويلة إلا بالضرورة القصوى، ولذلك فهي تستخدم قبل ذلك وسائل متنوعة سرية منها الاغتيالات. كما تعتقد إسرائيل، برأيه، بأن تصفية القادة يتيح تغيير مجرى التاريخ. ويتابع « قبل رحيله قال لي رئيس الموساد مئير دغان» استهدفنا عرفات لأنه ليس مجرد قائد فلسطيني بل هو أب الأمة الفلسطينية، نجح ببناء شبكة علاقات واسعة في العالم جعلت منه قائدا مؤثرا جدا. اعتقدنا أن المساس بعرفات كان سيؤدي لإشعال نزاعات داخلية كبيرة في منظمة التحرير ويحبط قدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية بعد رحيله».

طبعا يبرز بيرغمان في كتابه معارضة أن بعض الأوساط الإسرائيلية القيادية ألغت وحالت دون تنفيذ مخططات لاغتيال عرفات منعا للمساس بالأبرياء المدنيين، منسجما بذلك مع مقولة «طهارة السلاح» التي تروج لها إسرائيل رغم ما ارتكبته من جرائم ضمن سجل دموي طويل.

وحسب الكتاب، فإنه بعد تأسيس حركة فتح نهاية خمسينيات القرن الماضي، فإن الموساد لم يأخذ ذلك بجدية، واعتبرها مجرد حركة طلاب ومثقفين. ولكن بعد ست سنوات، وبعد أن بدأت بتنفيذ عملياتها الأولى طلب المسؤول عن نشاط الموساد في أوروبا من رئيس الجهاز إصدار أمر لوحدة «قيسارية» باقتحام مكتب في فرانكفورت في ألمانيا، كان يستخدمه عرفات كقاعدة له، وذلك بهدف اغتياله.

محاولة تجنيد أسير

وللتدليل على الاحتياطات الأمنية لدى عرفات يقول الكتاب حسب فصل نشرته «يديعوت أحرونوت» أمس، إنه في أعقاب معلومات وصلته قام الجيش الإسرائيلي باقتحام منزل كان يمكث فيه عرفات في منطقة القدس، ولكنه كان قد غادرة قبل دقائق من الاقتحام حيث تبين لهم أن الطعام الذي كان على الطاولة لا يزال ساخنا. ويضيف الكتاب محاولة أخرى استمرت نحو ثلاثة شهور عام 1968، جرت خلالها محاولة تحويل أسير فلسطيني، بواسطة غسيل للدماغ، إلى عميل في صفوف الموساد ليقوم باغتيال عرفات. ولكن المهمة فشلت، وقام الأسير، بعد خمس ساعات من إطلاق سراحه، بتسليم نفسه للشرطة الأردنية وسلمها المسدس الذي كان بحوزته، وصرح أن الاستخبارات الإسرائيلية حاولت إجراء عملية غسيل دماغ له لدفعه لاغتيال عرفات.

عملية أوليمبيا

أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في حينه، رفائيل إيتان، تعليمات إلى القائد العسكري لمنطقة الشمال أفيغدور بن غال تتضمن قتل جميع قادة منظمة التحرير الفلسطينية. وتم تعيين مئير دغان، الذي أصبح لاحقا رئيسا للموساد، مسؤولا عن تنفيذ التعليمات الجديدة في جنوب لبنان. وفي عام 1981 عين أريئيل شارون وزيرا للأمن، وجعل من عرفات هدفا له. وحسب الكتاب فقد أعطى شارون الضوء الأخضر لبن غال ودغان بالتخطيط لعملية أطلق عليها «عملية أوليمبيا»، وكان الهدف هو أن تقوم وحدة، لا تبدو مرتبطة بإسرائيل، بزرع قنابل تحت مقاعد «الشخصيات المهمة جدا» في مبنى ملعب بيروت، الذي كان يفترض أن تجتمع فيه قيادة منظمة التحرير في الأول من كانون الثاني/يناير عام 1982، لاغتيال جميع قادة المنظمة.

تفجير ملعب بيروت

وحسب الكتاب، فإن كل شيء كان جاهزا، بما في ذلك القنابل التي تم زرعها، إضافة إلى ثلاث مركبات محملة بمواد متفجرة كان يفترض أن يتم ركنها في الشوارع القريبة من الملعب، التي يفترض أن تنفجر عندما يحاول الناجون الفرار من المكان. إلا أن مجموعة من ضباط الاستخبارات العسكرية الذين عبروا عن مخاوفهم من العملية، توجهوا إلى رئيس الحكومة في حينه، مناحيم بيغين، وطالبوا بإلغاء العملية بداعي أنه «لا يمكن تفجير ملعب كامل.. سيلاحقنا العالم كله»، وعندها أصدر بيغين تعليمات بإلغاء العملية.

ويضيف الكتاب أن شارون كان يعمل في حينه على خطة أكبر وأوسع، حيث أن إسرائيل بادرت إلى حرب لبنان الأولى في مطلع حزيران/يونيو 1982، وتم تشكيل وحدة خاصة أطلق عليها «سمك مالح» هدفها اغتيال عرفات. وكانت تضم في صفوفها دغان ورافي إيتان، ويقودها الجنرال عوزي ديان القائد الأسبق لدورية هيئة الأركان في الجيش. وحاولت الاستخبارات العسكرية طوال الوقت تحديد تحركات عرفات، وكانت الطريقة المثلى لهم هي استهدافه من الجو، إلا أن القنابل أخطأت الهدف، نظرا لأن عرفات كان يتجنب اتباع روتين ثابت ضمن تدبير السلامة الصارمة والذكية التي اعتمدها.

زيارة صحافيين إسرائيليين لبيروت

ويضيف، أنه في الثالث من حزيران/ يونيو 1982 توجه ثلاثة صحافيين إسرائيليين أبرزهم أوري أفنيري إلى بيروت لإجراء مقابلة مع عرفات. وعندها قررت الوحدة الخاصة استغلال وصولهم من أجل إدخال مجموعة تغتال عرفات مباشرة، لكن عرفات اشتبه بأن الموساد يتعقب اوري أفنيري، ولجأ إلى التضليل الذي جعل رجال الموساد يفقدون آثاره وآثار أفنيري في بيروت.

ويتابع الكتاب أن رغبة شارون في اغتيال عرفات لم تتراجع، وحسب أحد المسؤولين في الاستخبارات العسكرية، عاموس غلبوع، فإن شارون وإيتان كانت لديهما رغبة شديدة في قتل عرفات.

كما يشير إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أعد خطة أخرى لاحقا، حيث اكتشف عناصر سلاح الجو منطقة فوق البحر المتوسط تمر فيها طائرات الركاب ولكن دون أي تغطية من أي رادار لأي دولة. ولهذه المهمة تم تخصيص طائرة من طراز «بوينغ 707» مجهزة برادار وأجهزة اتصال. وتحت إمرة شارون المباشرة جرت عملية رصد متواصلة لتحركات عرفات، بينما كانت طائرات من طراز «أف 15» و»أف 16» على أهبة الاستعداد.

قائد الأركان يحاول بنفسه اغتيال عرفات

ويروي بيرغمان انه خلال تسعة أسابيع، من تشرين الثاني/ نوفمبر 1982 وحتى مطلع كانون الثاني/ يناير 1983، تم استنفار الطائرات الحربية خمس مرات على الأقل، وذلك بهدف قصف الطائرات التي يفترض أنها تقل عرفات، ولكن كان يتم إلغاء المهمة بعد انطلاق الطائرات العسكرية. ويكشف بيرغمان أن رئيس الأركان وقتها إيتان قرر التصرف بمفرده وبشكل «غير معقول ومجنون»، واستدعى رئيس قسم العمليات في سلاح الجو أبيعام سيلع، وطلب منه أن يحلق به فوق بيروت، وسيجهز أنظمة الأسلحة بنفسه ويسقط القنبلة التي ستقتل عرفات. وصعد سيلع وإيتان إلى الطائرة وحلقت معهما ثلاث طائرات أخرى. وقام رئيس الأركان بنفسه بتشغيل منظومات الأسلحة وتمت مهاجمة الهدف ثلاث مرات، لكن الهجمات لم تصب عرفات، لأنه وصل إلى هناك بعد ذلك بفترة وجيزة. وبعد نحو شهرين جرت محاولة لاغتيال عرفات من الجو، حيث كان يفترض أن يكون في مبنى مكاتب في بيروت تم إرسال طائرات فانتوم لقصفها، إلا أنه نجا مرة أخرى، حيث سقطت القنابل قبل وصوله.

ويعرض بيرغمان مناقشات جرت في مكتب رئيس الوزراء تتناول مسألة كيفية التخلص من الزعيم الفلسطيني الذي توفي في تشرين الثاني 2004 في ظل ظروف غامضة. ويترك بيرغمان سؤالا مفتوحا حول ما إذا كان عرفات قد مات موتا طبيعيا أو تمكن شارون من الوصول إليه كما ادعى الفلسطينيون والباحثون.