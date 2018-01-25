﻿الوحدات الكردية تعدم عناصر في الحسكة بتهمة الخيانة

حلب – «القدس العربي»: قال ناشطون في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا ، إن وحدات حماية الشعب الكردية الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، أعدمت 25 من عناصرها المنشقين بتهمة الخيانة، في حين واصلت حملة اعتقالات واسعة للشبان، وذلك بهدف تجنيدهم إجبارياً ضمن صفوف قواتها. وأكد موقع الخابور المحلي ابراهيم الحبش لـ«القدس العربي»، على إعدام وحدات الحماية الكردية 25 عنصراً من عناصرها المنشقين، بالقرب من مخيم الحريجي في ريف دير الزور الشمالي، وذلك بتهمة الخيانة والفرار من جبهات القتال في ريف ديرالزور الشرقي.

ووفق رواية الحبش فإن ميليشيا الاستخبارات العسكرية التابعة «لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» أقدمت عقب إعدام العناصر رمياً بالرصاص قرب مخيم الحريجي، على التمثيل بجثثهم، منوهاً إلى أن العناصر كانوا قد انشقوا عن جبهات القتال في وقت سابق، وتم اعتقالهم في حملة التجنييد الأخيرة التي شملت أرياف محافظة الحسكة. وقال الحبش إن «الوحدات الكردية» قامت بتسليم الجثث لذويهم يرافقها حشد أمني تحسباً لردة فعل الأهالي، واعلموا الأهالي على أنهم قتلوا في المواجهات مع تنظيم «داعش» في ريف ديرالزور الشرقي.

وأوضح الحبش أن الضحايا الذين تمت تصفيتهم من السكان العرب من قرى ناحية تل حميس وهي: الحشر، خربة عمر ، بلقيس ، المطلق ، أبو جرن ، حيث كانت مليشيا (ب ي د) قد جندتهم ضمن صفوفها إجبارياً وزجت بهم على جبهات القتال، بينما عرف منهم (محمد شرف الأحمد، فاتح عزيز الحمدوش ، لقمان التوفيق ، هلوش صالح الجبير ، عبد طه الحشر ، شرف شويب الأحمد).

وفي السياق ذاته أكدت مصادر محلية لـ«القدس العربي»، على أن وحدات الحماية الكردية تواصل حملة الاعتقالات في مناطق سيطرتها بهدف التجنيد الإجباري بريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد. ولفتت إلى انتشار الشرطة العسكرية التابعة لميليشيا PYD في ريف رأس العين لاستكمال حملة التجنيد الإجباري ونشر حواجز طيارة في عموم المنطقة، حيث نفذت حملات دهم واعتقال في قرى ريف رأس العين بهدف التجنيد الإجباري طالت أكثر من 200 شاب دون التمييز بين المؤجلين وغير المؤجلين.

وحسب المصادر فإن القيادية في ميليشيا (ب ي د) المعروفة (روي)، وهي مقاتلة من جبال قنديل قامت برفقة محمد حسن العبود، أبو حرب، وهو مسؤول لدى «الإدارة الذاتية الكردية» بالتجول في القرى العربية، وفرض عليهم التجنيد الإجباري، أو دفع هذا المبلغ وذلك بعد منحهم مهلة لمدة 3 أيام فقط مهددين الأهالي، بمداهمة منازلهم ومصادرة سيارتهم في حال عدم الدفع. وأضافت، أن بعض الأهالي من قرى الحمزاوي وهم عائلة (حجي إبراهيم ، وعائلة خليل الحسون ، وعائلة هندي الحسون وأخيه بدر) قاموا بدفع المبلغ خشية سوق أبنائهم القصّر إلى التجنيد الإجباري.

بدوره اعتبر المحامي والناشط الحقوقي السوري ممتاز الحسن أن ما تقوم به وحدات الحماية من اعتقالات وفرض التجنيد الإجباري على الشبان مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية من خلال إجبار الأهالي على الخدمة العسكرية في صفوف قوات استعمارية. وأكد في حديث لـ«القدس العربي»، أن ممارسات وحدات الحماية الكردية باطلة بطلاناً مطلقاً وفقاً للقانون الدولي والوطني والقواعد الاخلاقية الإنسانية.

الجدير بالذكر أن موجة الانشقاقات في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية» التي تقودها «وحدات حماية الشعب الكردية « تزايدت بعد إعلان الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية، انطلاق معركة «غصن الزيتون» في منـطقة «عفرين» الـتي يسيطر علـيها «حزب الاتحاد الديـمقراطي الكـردي ( ب ي د)».