﻿السيسي يبحث عن منافس «شكلي»… ولجنة الانتخابات تعلن 3 أسباب لاستبعاد عنان

القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر (مستقلة)، أمس الخميس، عن ثلاثة أسباب وراء استبعاد رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، من قاعدة بيانات الناخبين للرئاسيات المقررة في مارس/آذار المقبل.

وقالت الهيئة، التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، في بيان إن قرار الاستبعاد الذي يعني انتفاء حق الترشح والتصويت «جاء في ضوء مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية للفريق سامي عنان، وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة، ويتمتع بصفته العسكرية ويخضع لكافة قوانينها».

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر على «إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم، من مباشرة الحقوق السياسية»، وفق ما أورده بيان الهيئة من سبب ثان.

وأشارت الهيئة إلى أن قانون خدمة الضباط المصري يحظر على الضباط «إبداء الآراء السياسية أو الحزبية، أو الاشتغال بالسياسة، أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية».

كما لفتت إلى سبب ثالث وأخير، وهو مرسوم بقانون صادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ينص على «استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلك الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية، وذلك للاستفادة من خبراتهم»، والذين كان من بينهم الفريق عنان.

والثلاثاء الماضي، استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم عنان من كشوف الناخبين، بعد 3 أيام على إعلانه اعتزام الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وجاء الإعلان بعد ساعات من إعلان الجيش استدعاء عنان للتحقيق في «مخالفات» تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، دون الحصول على موافقته (باعتباره تحت الاستدعاء)، قبل أن يعلن منسق حملة عنان خارج البلاد محمود رفعت، في تغريدة الثلاثاء، توقيف الفريق.

«تحرير البلاد من السيسي»

وخرج حازم حسني استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية والمتحدث باسم حملة عنان عن صمته الذي دام ليومين عقب اعتقال عنان.

ودعا في تغريدات على صفحته الرسمية على «الفيسبوك»، «جموع المصريين على اختلاف رؤاهم وانتماءاتهم، للعمل معاً على تحرير بلادهم من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه، وبناء منظومة للعدالة السياسية قادرة على إدارة التنوع والاختلاف».

وانتقد من «يلعبون على خطوط التنابذ والاختلاف بين القوى السياسية»، مؤكدا أنهم «سيتحملون وحدهم مسؤولية خروجهم من الصورة الجامعة».

وأشاد بالمشروع الذي تبناه عنان، قائلاً: «يخطئ من يعتقد أن المشروع الذي قدمه الفريق سامي عنان وصل إلى نهايته، أو أنني والمستشار هشام جنية قد تخلينا عنه، مرة أخرى، لمن يروم الفهم، فإن القضية لم تعد قضية انتخابات رئاسية، وإنما هي قضية وطن، أو حكاية وطن يضيع منا، ولا بد من الحكمة للحفاظ عليه».

واتهم حسني، السيسي بـ«العمل على التشويش على المشروع الذى احتواه البيان الذى ألقاه الفريق سامي عنان وتشتيت الانتباه بعيداً عنه باختلاق أشياء لا تمت للحقيقة بصلة»، مؤكدا، أن «المشروع أزعج السيسي ومن معه، وأن هناك من ساعده ويساعده بشخصنة الأمور وإهمال جوهر المشروع».

أشبه باستفتاء

وكان اعتقال عنان، وانسحاب خالد علي المحامي الحقوقي من السباق الرئاسي، وضع النظام السياسي المصري في مأزق، بعد أن باتت الانتخابات أشبه باستفتاء على بقاء الرئيس السيسي في منصبه.

وبدأ إعلاميون محسوبون على النظام في الحديث عن اقتراب ظهور مرشحين لمنافسة السيسي.

وقال عضو مجلس النواب والإعلامي، مصطفى بكري، في تصريحات صحافية، إن الساعات المقبلة ستكشف عن مفاجآت في انتخابات الرئاسة.

وبين أن «هناك اتصالات تجرى بين مرشح من حزب الوفد، وعدد من النواب لجمع 20 تزكية برلمانية للترشح للرئاسة، خاصة أن هناك نحو 50 نائبًا لم يوقعوا استمارات تزكية للسيسي حتى الآن».

وتابع، «من المتوقع أن يتخذ المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي قراره بالترشح، خلال الساعات المقبلة، خاصة أنه يدرس الأمر حاليًا ويعمل على جمع توكيلات شعبية له في المحافظات».

وأوضح أن «كل هذه التحركات تؤكد أن السيسي لن يكون المرشح الوحيد».

حزب تيار الكرامة الذي أسسه صباحي، نفى كلام بكري.

وقال محمد البسيوني أمين عام الحزب لـ «القدس العربي»، إن «حمدين صباحي أعلن قبل شهور عزمه على عدم الترشح في الانتخابات وانه لن يتراجع عن قراره».

وأشار إلى أن صباحي «كان يؤيد المرشح المحتمل خالد علي، وحرر توكيل تأييد له، قبل أن يشارك في اتخاذ قرار المقاطعة وانسحاب علي من الانتخابات».

واعتبر أن «حديث بكري عن ترشح صباحي ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالواقع، وأنه يهدف إلى تشويه حمدين وتقديمه باعتباره يحلل الانتخابات».

لا مرشح من الوفد

كذلك، أكد المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، أن «الحزب ما زال حتى هذه اللحظة متمسكا بموقفه بعدم الدفع بمرشح رئاسي من بين أعضائه»، مشيرا إلى أن «هذا القرار اتخذته الهيئة العليا في وقت سابق، ومن الصعب الآن تجهيز مرشح فى فترة قصيرة».

وأضاف: «إذا حدث جديد في هذا الأمر، فإن الوفد سيُعلن موقفه أمام الجميع»، مؤكدا أن «الحزب متمسك بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة».

وحتى الأن لم يتقدم بالترشح رسميا للهيئة الوطنية للانتخابات سوى السيسي المنتهية ولايته.

وأعلنت الهيئة أن «لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة انتهت من فحص أوراق ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء نماذج تأييد المواطنين أو تزكيات النواب، إضافة إلى المستندات الأخرى المقدمة، وكل الأوراق مستوفاة وسليمة».

وأشار مصدر في الهيئة، إلى أن «تأييدات المواطنين التي قدمتها حملة السيسي، بلغت 173 ألف تأييد من أكثر من 15 محافظة»، مشيرا إلى أن «محمد أبو شقة، المتحدث باسم الحملة، قال إن لديهم 600 ألف تأييد، لكنهم قدموا 173 ألفا فقط، حتى يتم الفحص في اليوم نفسه وتحصل الحملة على إيصال باستيفاء الأوراق دون تأخير».

وتابع المصدر أن «أبو شقة تسلم إيصالا بصحة الأوراق، كُتب فيه (تحت القيد والفحص)، وهذا قبل انتهاء الفحص بشكل فعلي، وتسلم لاحقا ما يفيد باستيفاء كل الأوراق وسلامتها».

ووفق المصدر «اللجنة فحصت التأييدات وتأكدت من صحتها، ووجدت ما يزيد على ألف تأييد من كل محافظة، وكل النماذج كانت لها 3 أو 4 صور، استبعدتها اللجنة من الأوراق ونظرت في الأصول فقط».

لا يجوز تزكية المرشح الوحيد

وحال لم يتقدم أحد للترشح خلال الثلاثة أيام الماضية على غلق باب الترشح في 29يناير/كانون الثاني الجاري طبقا لجدول الانتخابات التي أعلنته الهيئة، سيكون السيسي وفقا لقانون الانتخابات مطالباً بالحصول على 5٪ من أصوات الناخبين المقيدة في جداول الانتخابات، وحال لم يحصل على النسبة المطلوبة يعاد فتح باب الترشح من جديد.

صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أكد إنه لا يجوز تزكية المرشح الوحيد، وفي حال عدم قدرة المنافسين على اجتياز شروط الترشح، فإن المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية تحسم الأمر.

وتنص المادة 36 على أنه «يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5٪ من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة».

وأكد فوزي للأناضول: «الاقتراع يجب أن يتم حتى لو تقدم للترشح شخص وحيد أو تنازل له الآخرون».

كذلك بيّن أستاذ القانون الدستوري، شوقي السيد، أن قانون الانتخابات الرئاسية نظم حالة خوض مرشح وحيد للسباق الرئاسي، وبالتالي لا اجتهاد مع النص الصريح «سنكون أمام انتخابات بشقها القانوني، ولكن الأزمة الحقيقية تأتي في تأثير هذه الحالة على الحالة السياسية في الداخل، وصورة الدولة المصرية في الخارج».

وأضاف الفقيه الدستوري، في تصريحات صحافية: «وجود مرشح منفرد في الانتخابات الرئاسية ردة سياسية، وعودة للاستفتاء الشعبي، وتعكس الفراغ السياسي الذي تعيشه مصر من مناخ سياسي وحزبي لا يشجع على إفراز كوادر جادة في ممارسة العمل السياسي».

المقاطعة لن تضعف النظام

عاطف سعداوي، الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية (حكومي) رأى أن فكرة وجود مرشح لديه فرص «أصبح حلما» لدى الناس حتى تكتمل الصورة الديمقراطية، حيث أن معيار نجاح أي انتخابات هو نسبة المشاركة، وهو ما يتحقق عندما تكون النتيجة غير محسومة عبر منافسة قوية.

وأشار إلى أن الخريطة غير واضحة وملتبسة، وبعد تراجع شفيق وخالد علي واستبعاد عنان عن العملية الانتخابية لم يعد هناك مرشح يستطيع منافسة الرئيس الحالي.

ومضى قائلا: «كلما زاد عدد المرشحين كانت الصورة أفضل، لكن النتيجة محسومة للسيسي بكل تأكيد كما حدث في 2014».

واعتبر أن «مقاطعة الانتخابات لن تضعف من شرعية النظام أو عدد المرشحين أو قوتهم»، لافتا إلى أن المجتمع الدولي أيضا لديه معايير في الانتخابات، ومنها هل كانت نزيهة أم شابتها خروقات؟».