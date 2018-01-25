حصار قطر يهزّ العلاقات السعودية ـ الكويتية
رأي القدس
اتخذت الكويت موقفا واضحا من تصعيد السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر ومحاصرتها برّيا وجويّاً وبحرياً، يتوخّى إبعاد الخطر عن الخليج العربي عموماً، وتخفيف التوتّر، وصولاً إلى اتفاق يحترم سيادة الدوحة ويخفض فاتورة المطالب التعجيزية لدول الحصار.
والحقيقة أن للكويت تاريخاً مشرّفاً في دعم القضايا العربية والعالمية، وكان مشهوداً لها دعمها الكبير للفلسطينيين (الذين تعرّضوا، مثل الكويتيين، لكارثة بعد اجتياح العراق للكويت عام 1990)، وكانت تجربتها الليبرالية والديمقراطية ووسائل إعلامها و»ديوانياتها» مثارا للإعجاب في منطقة تشكو من ثقل التقاليد وسيادة الأيديولوجيات المحافظة.
رغم تفرّدها في تجربتها السياسية والإعلامية فإن بنية الكويت الاجتماعية لا تختلف كثيراً عن بنى دول الخليج الأخرى، فأغلب قبائلها، كالعوازم ومطير والعجمان والرشايدة وعنزة وعتيبة وشمر موجودة في السعودية وباقي دول الخليج، بشكل لا يمكن حدّه بالحدود الجغرافية، وهذا قد يفسّر أحد أسباب مواقفها من الصدع الاجتماعي والسياسي الكبير الذي اجترحته دول الحصار على الضدّ من التاريخ والجغرافيا والمنطق وطبائع الأمور.
للكويت دالّة على حكام السعودية حيث وقفوا إلى جانبهم خلال حربهم ضد إمارة رشيد في القرنين التاسع عشر والعشرين، وهو جميل قامت حكومة السعودية بردّه حين شاركت في إنشاء تحالف لقتال القوات العراقية في حرب الخليج، ولكن هذه العلاقات الوثيقة بين البلدين لم تمنع الكويت من رؤية الخطر الفادح الذي شكّله قرار نظيراتها الخليجيات، في السعودية والإمارات والبحرين، حصار قطر، وهو ما جعل أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح يقود بنفسه محادثات الوساطة بين الطرفين.
ويبدو أن رؤوساً «حامية» ضمن معسكر الحصار تجد في دعوات الأمن المشترك لمنطقة الخليج، والتعاضد بين دوله، والعلاقات المتشابكة بين مواطنيه، والاحترام المتبادل لسيادة نظمه، خطراً على خطط التأجيج والتحريض والتآمر، فبدأت تتوجه لرموز الكويت بالتعريض على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، وما لبث هذا الاتجاه أن كشف عن نفسه بشكل شبه رسمي مع تغريدة لتركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي السعودي، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تصف وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان بالمرتزق.
جريمة الروضان «الموصوفة» كانت لقاءه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وشكر بلاده على ما قدمته من دعم ومساندة للرياضة الكويتية، وهو شكر واجب، لأن ذلك الدعم والمساندة ساهما عملياً في رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف فريق الكويت عن اللعب عام 2016 لأن تلك الهيئة الدولية وجدت بنودا في قانون الرياضة الكويتي تتعارض مع قوانينها.
الخطوة السعودية أدّت إلى استدعاء السفير السعودي في الكويت، وهي خطوة دبلوماسية تصعيدية، وتلت ذلك زيارة الشيخ ناصر صباح الأحمد، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي إلى قطر، وهي أيضاً نقلة ذات مغزى تتناسب مع الاستفزاز الذي تقوم به دول الحصار ضد الكويت.
الدرس المستفاد مما يحصل أن لجوء دول الحصار إلى هذا النهج الذي يقوم على تهشيم التاريخ والجغرافيا الخليجيتين يستجلب ردود فعل تتناسب مع حجم العدوانية والاستفزاز.
التصريحات الإماراتية والقطرية الأخيرة حاولت وضع حدود للتصعيد لكنّ الطريقة الوحيدة لانتهاء هذا الصدع الكبير هو أن تقتنع دول الحصار بأنها لا يمكن أن تخضع قطر (أو الكويت) لنفوذها.
رأي القدس
عتابي هذه المرة لقطر على تحملها كل هذه الضغوط من الأشقاء الأعداء بلا رد حاسم عليهم ؟
لا ينفع الصبر والحلم مع هؤلاء الطغاة الذين يريدون الإستيلاء على ثروة الشعب القطري المساند لقضايا أُمته
والسؤال هو :
ما الذي يمنع عودة الشيخ القرضاوي لبرنامج الشريعة والحياة الآن ؟ لا فائدة تُرجى من هؤلاء الظلمة ولا خير ولا صلاح
ولا حول ولا قوة الا بالله
لو استمر الظغط والتهميش على الكويت فهذا ربما يعبد الطريق لمجلس تنسيق تعاون استراتيجي تحالفى يضم كل من الكويت، قطر، عمان واليمن ودفن مجلس التعاون التخريبى الخليجى وكفى الله المؤمنين شر القتال.
بسم الله الرحمن الرحيم. رأي القدس اليوم عنوانه(حصار قطر يهزّ العلاقات السعودية ـ الكويتية)
الكويت (أغلب قبائلها، كالعوازم ومطير والعجمان والرشايدة وعنزة وعتيبة وشمر موجودة في السعودية وباقي دول الخليج، بشكل لا يمكن حدّه بالحدود الجغرافية) ولذلك فان موقف الكويت على الحياد في مسألة حصار قطر هو الاعقل والاكثر فائدة لدول الخليج الاخرى والاقرب الى وساطة جادة ومنتجة في معالجة هذا الجرح الغائر بين دول الحصار وقطر. ولكن المشكلة هي تعنت محمد بن سلمان ومن ورائه من دول الحصار الاخرى لاخضاع قطر لنقاط دول الحصار ال (13) المهينةلدولة عضو في النادي الخليجي ولها استقلاليتها واحترامها.ولا يمكن ان تقبل بمثل هذه الشروط التعجيزية المتهورة والتي يقصد منها ان تكون قطر تابعا مهانا وذيلا ذليلا لدول الحصار. والنقطة الابرز في التعجيزات هي ترحيل العناصر الاسلامية الاكثر اشراقا في تاريخ العرب والمسلمين الحديث والذين طردوا او هربوا من بلدانهم وخاصة مصر السيسي لمواقفهم المشرفة في نصرة قضايا العرب والمسلمين وموقفهم من حماس التي رفعت رأس الامة العربية الاسلامية بصمودها امام الغطرسة الاسرائيلية خاصة، في حرب الخمسين يوما الاخيرة ضد غزة. وهؤلاء الاسلاميون الذين يغيظون دول الحصار اذا اتيحت الفرصة للصناديق الحرة والنزيهة في بلداهم فانهم سيتصدرون نتائجها دون منازع
واما القشة التي ستقصم ظهر بعير العلاقات السعودية
الكويتية فهي التصرف الاهوج في ( تغريدة لتركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي السعودي، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تصف وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان بالمرتزق.). وجريمة الروضان( كانت لقاءه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وشكر بلاده على ما قدمته من دعم ومساندة للرياضة الكويتية) وطبعا الكويت ابدت امتعاضها وشجبها لهذا التصرف من هذا المسؤول السعودي. وهنا ستصبح الوساطة الكويتية المتعقلة بين دول الخليج في مهب الريح، والطريقة (الوحيدة لانتهاء هذا الصدع الكبير هو أن تقتنع دول الحصار بأنها لا يمكن أن تخضع قطر (أو الكويت) لنفوذها.) بهذه البلطجة والتصرفات الهوجاء
لم يكن لدونالد ترامب دادا أن يتخذ قرارا بشأن القدس لو كان العرب متحدين وخاصة دول الخليج، وما تقوم به دول الحصار هو سياسة تفريق هذه الأمة وإضعافها وانتهاك مقدساتها والتخلي عن قضاياها المصيرية، وهذه السياسية تضر بالجميع وأولهم دول الحصار,
قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت اصابني سهمي
تحية للكويت على مواقفها النبيلة وعدم انصياعها للصياع
تسائل بسيط
ماذا لو يطلب ترامب من السعودية والامارات الاعتذار لقطر هل يقومون بذلك ام لا