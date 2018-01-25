﻿مورينيو يمدد عقده مع يونايتد حتى 2020

لندن – رويترز: قال مانشستر يونايتد إن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدد تعاقده مع الفريق الانكليزي حتى 2020. وانضم مورينيو إلى يونايتد في بداية الموسم الماضي وقاده للفوز بكأس المحترفين والدوري الأوروبي في أول مواسمه. وقال المدرب البرتغالي: “يشرفني قيادة يونايتد والسعادة لا تسعني بثقة المسؤولين وإيمانهم بانني المدرب المناسب للنادي”. ويحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري بفارق 12 نقطة عن غريمه مانشستر سيتي المتصدر.

بلاتيني يقرر الاستئناف مجددا ضد عقوبة إيقافه

ستراسبورغ (فرنسا) – د ب أ: أعلن الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الاستئناف ضد العقوبة الموقعة عليه بالإيقاف لأربع سنوات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال بلاتيني، الموقوف من لجنة القيم التابعة للفيفا على خلفية تلقيه مليوني فرانك سويسري بطريقة مثيرة للشبهات من رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر: “إنه أمر يتعلق بالشرف، أريد أن تكون هناك عدالة”. وأضاف اللاعب الفرنسي السابق: “هذا الاستئناف يتسق مع ما كنت أقوله دائما: لم أرتكب أبدا أي أخطاء، لقد قررت أن أحافظ على حقوقي حتى النهاية وإثبات براءتي”. ونجح بلاتيني، الذي كان معاقبا بالإيقاف في أول الأمر ثماني سنوات، في تقليص مدة العقوبة إلى ست سنوات من خلال لجنة الاستئناف التابعة للفيفا ثم لأربع سنوات من خلال المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي “كاس″.

كايزسلاوترن يؤكد أن مدربه شتراسر لا يعاني من أزمة قلبية

دارمشتاد (ألمانيا) – د ب أ: يخضع جيف شتراسر مدرب كايزرسلاوترن لمزيد من الفحوص الطبية في المستشفى، لكنه لم يتعرض لأزمة قلبية، بحسب ما أعلنه النادي المنافس بالدرجة الثانية الألمانية. ونقل شتراسر (43 عاما) إلى المستشفى مساء الأربعاء بواسطة سيارة اسعاف بعد تعرضه للهبوط والدوار بين شوطي مباراة فريقه أمام دارمشتاد والتي تم الغاؤها. وتحدثت التقارير الأولية عن معاناة المدرب من أزمة قلبية ولكن كايزرسلاوترن أكد أن حالته ليست كذلك. ولم يتضح بعد موعد عودة شتراسر لعمله، ولكن مساعده الكسندر بوغيرا قاد تدريبات الفريق. وأكد كايزرسلاوترن أنه اتفق مع دارمشتاد على إعادة المباراة.

الفرنسي مالودا ينضم إلى الدوري اللوكسمبورغي!

برلين – د ب أ: أعلن ديفيردانغ اللوكسمبورغي، تعاقده مع النجم الفرنسي المخضرم فلوران مالودا. ومن المقرر تقديم نجم منتخب فرنسا السابق (37 عاما)، الذي سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا، لوسائل الإعلام والجماهير اليوم. وكان مالودا، الذي يلعب في مركزي الجناح ولاعب الوسط المهاجم، بزغت نجوميته مع ليون، الذي توج معه بالدوري الفرنسي أربع مرات قبل انتقاله لتشلسي عام 2007، وفاز معه بالدوري الانكليزي مرة واحدة، بالإضافة لثلاثة كؤوس اتحاد، ودوري أبطال أوروبا عام 2012، قبل أن ينضم لطرابزون التركي وميتز الفرنسي ووادي دجلة المصري ودلهي ديناموز الهندي. ولعب 80 مباراة مع المنتخب الفرنسي، من بينها نهائي كأس العالم 2006، ويملك ديفيردانغ ستة ألقاب في دوري لوكسمبورغ، لكنه لم يحرز اللقب منذ 1979.

حسام غالي يطلب العودة إلى الأهلي المصري

الرياض – د ب أ: طلب حسام غالي، قائد النصر السعودي، من إدارة الأهلي المصري العودة إلى الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية. واقتربت مسيرة غالي مع النصر من خط النهاية، قبل أربعة أشهر من انتهاء التعاقد بين الطرفين، بعد المستوى المتذبذب الذي قدمه اللاعب مع الفريق في الفترة الماضية. ولم يتمكن غالي (35 عاما)، من الظهور بمستواه المعهود مع النصر، ولم يرض طموحات التادي، الذي يتجه لتسوية مالية معه وإنهاء التعاقد بشكل ودي. وأبلغ غالي إدارة الأهلي رغبته في العودة للفريق لمدة 6 أشهر، قبل اعتزال اللعب بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي.

لايبزيغ يضم بيدشتروب من كوبنهاغن

لايبزيغ (ألمانيا) – د ب أ: ضم فريق لايبزيغ، المنافس بالدوري الألماني، الموهبة الدنماركية مادز بيدشتروب (16 عاما) إلى صفوف الناشئين بعدما قام بدفع مبلغ “خيالي” لناديه السابق كوبنهاغن. وأكد الناديين الصفقة. ولم يتم اعطاء أية تفاصيل ولكن أفادت تقارير أن لايبزيغ دفع مبلغ 2 مليون يورو من اجل الحصول على خدمات لاعب الوسط. وقال ستالي سولباكين مدرب كوبنهاغن: “هناك اهتمام كبير باللاعبين من قسم المواهب القوي لدينا، وفي هذه الحالة تلقينا عرضا مغريا لمادز بيدشتروب”. وأفادت تقارير أيضا أن لايبزيغ اقترب من التعاقد مع أومارو إمبالو (16 عاما) لاعب بنفيكا البرتغالي، حيث ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن اللاعب بصدد الوصول إلى لايبزيغ اليوم للخضوع للفحص الطبي.