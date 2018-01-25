﻿جمباز: الاتحاد الأمريكي يشيد بالحكم ضد الطبيب المدان بالتحرش

واشنطن – د ب أ: أشاد الاتحاد الأمريكي للجمباز بالحكم بالسجن بحق الطبيب في الاتحاد لاري نصار، الذي اعترف بالتحرش جنسيا بالعديد من الرياضيات بذريعة العلاج الطبي.

كان قاض في محكمة بولاية ميشيغان الأمريكية، حكم الأربعاء، على نصار الطبيب السابق في الفريق الأمريكي الأولمبي للجمباز بالسجن 175 عاما بسبب تحرشه الجنسي، قائلا: “أنت لا تستحق السير خارج السجن مرة أخرى”. وصدر الحكم بعد فترة استمرت أكثر من أسبوع استمعت المحكمة خلالها لشهادات عشرات الفتيات والنساء اللاتي قلن إنه تحرش بهن. واعترف نصار بالذنب في تشرين الثاني/نوفمبر في محكمة في ولاية ميشيغان بالتحرش جنسيا بسبع شابات رياضيات خلال الفحوصات الطبية.