﻿قطر: استضافة كأس العالم مستمرة رغم المقاطعة

دافوس (سويسرا) – رويترز: قال وزير خارجية قطر إن استعدادات بلاده لكأس العالم 2022 مستمرة بشكل كامل بعدما أصلحت خطوط الإمدادات التي تعطلت لفترة قصيرة العام الماضي بسبب الخلاف الدبلوماسي مع جيرانها في الخليج.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء، إن اقتصاد قطر ينمو بأسرع مما كان متوقعا، وإن البلد المصدر للغاز مستعد بشكل جيد للتعامل مع الأزمة في علاقاته مع جيرانه. وأضاف أن بلاده لا تزال تعول على الدعم القوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في حل الأزمة، وإنه قدم شكاوى قانونية لجهات تنظيمية غربية بشأن ما ترى قطر أنه تلاعب في العملة والأسواق من جيرانها. وقال الشيخ محمد في مقابلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “نحن على ثقة من أننا سنستضيف أفضل كأس عالم في العالم العربي. سيمثل المنطقة العربية بأكملها”. وأضاف: “الحكومة تغلبت بالفعل على تعطيل الإمدادات في بداية الأزمة وقدمنا مسارات بديلة. لا يوجد تعطيل في الوقت الراهن”. وذكر أنه لم يسمع أي مؤشرات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بأنه يخطط لتغيير مكان إقامة كأس العالم”. وبدأت الأزمة الدبلوماسية الصيف الماضي عندما قطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط السفر والتجارة مع قطر متهمين إياها بتمويل الإرهاب. وتتهم الرياض قطر أيضا بالتودد لإيران غريمة المملكة في المنطقة. وترفض قطر هذه الاتهامات وتقول إنها تعاقب لأنها نأت بنفسها عن دعم جيرانها لحكام مستبدين.