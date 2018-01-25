﻿سيليتش ينهي حلم ايدموند ويتأهل إلى نهائي الرجال… وهاليب تواجه فوزنياكي في السيدات

ملبورن – د ب أ: تغلب مارين سيليتش على كيلي إيدموند 6/2 و7/6 (7/4) و6/2، ليحجز مقعده في المباراة النهائية ل . ويلعب روجيه فيدرر، الفائز بالبطولة خمس مرات، مع الكوري تشونغ هيون اليوم في المباراة الثانية للدور قبل النهائي على ان يلتقي الفائز منهما مع سيليتش في المباراة النهائية الأحد.

وفي منافسات السيدات، ضربت سيمونا هاليب موعدا مع كارولين فوزنياكي في النهائي بعدما تغلبت على أنجيليك كيربر 6/3 و4/6 و9/7 في الدور قبل النهائي. وستواجه هاليب، المصنفة الأولى على العالم بدون الحصول على لقب من البطولات الكبرى (غراند سلام)، منافسة، هي فوزنياكي، التي تسعى للتتويج بأول بطولة كبرى بعدما صعدت للمباراة النهائية عقب تغلبها على البلجيكية إليز ميرتينز 6/3 و7/6 (7/2). ومن المقرر أن تحصل الفائزة في المباراة النهائية على صدارة التصنيف العالمي بداية من يوم الاثنين المقبل.

وسيخوض سيليتش المباراة النهائية الثالثة له في بطولات “غراند سلام”، حيث فاز ببطولة أمريكا المفتوحة في 2014 وخسر بطولة ويمبلدون أمام فيدرر الصيف الماضي. واستخدم الكرواتي سيليتش، المصنف السادس في البطولة، خبرته الكبيرة في التحكم بتلهف إيدموند، الذي اشتكى من الإضاءة في لوحة النتائج وتجادل مع الحكم حول نقطة. وحصل اللاعب البريطاني على فترة طبية للراحة بعدما خسر المجموعة الأولى في 35 دقيقة. ولم يزعج أي من هذا سيليتش، الذي تمكن بهدوء من التغلب على منافسه. ولم يسبق لأي منهما أن وصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة. وقال سيليتش: “أشعر بأنني بحالة جيدة. خاصة في المجموعة الثانية كان يجب علي ان أحافظ على تركيزي العقلي وألعب على كل نقطة. نقطة كسر التعادل كانت حاسمة للحفاظ على الضغط”. وأضاف: “كان بإمكاني أن أرى ان حركة كيلي كانت مقيدة قليلا، لذا حاولت ان أحرك الكرة في جميع أرجاء الملعب. لدي يومان للراحة الآن، ستكون مباراة نهائية عظيمة يوم الأحد”.

وأنقذت هاليب نقطتين بطريقة دراميةـ بينما قامت منافستها الألمانية بالشيء ذاته في المباراة التي استمرت ساعتين و20 دقيقة. وصعدت هاليب لأول مباراة نهائية في بطولة ملبورن بعدما خسرت نهائي بطولة فرنسا في 2014 و2017. وقالت هاليب: “كان فوزا صعبا للغاية، أنا مهتزة حاليا. أنا مثارة عاطفيا. كيربر منافسة قوية، تتحرك بشكل جيد وتضرب من أي مكان. سعيدة لانني تمكنت من مقاومتها”. وأرجعت هاليب، التي عانت من إصابة في كاحل القدم خلال الادوار الأولى، الفضل في هذا الفوز “لثقتها بنفسها”. وقالت: “قلت لنفسي أنني سأقاتل على كل نقطة خلال هذا البطولة وبعد ذلك سأحصل على راحة طويلة. حاولت أن أبقى هادئة للغاية، ولكن الأمور كانت متقلبة اليوم”. وأضافت: “لم أستسلم على أي كرة. إذا لم تستسلم يمكنك أن تفوز بالمباراة في النهاية. فعلت هذا وأنا فخورة بنفسي”. من جانبها قالت كيربر: “في النهاية، كنت أحاول تقديم كل شيء تبقى لي. كنت أقاتل حتى النقطة الأخيرة. كان قلبي هناك. كان قلبي في الملعب، أعرف أنني عدت”. ومثل هاليب، تهدف فوزنياكي، المصنفة الثانية في البطولة، للتتويج باول ألقابها في بطولة من بطولات الجائزة الكبرى (غراند سلام) بعدما خسرت مرتين في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة. واعترفت فوزنياكي أنها واجهت صعوبة كبيرة لحسم المباراة أمام ميرتينز في المباراة التي استمرت ساعتين ونصف الساعة. وقالت فوزنياكي: “أعتقد أنني كنت متوترة، لم أرتكب أخطاء كثيرة في أول ثلاث نقاط في هذه المباراة العصيبة”. وأضافت: “ما زالت أمامي مباراة، كانا أسبوعين عظيمبن لي حتى الآن. سعيدة للغاية وفخورة بكيفية تمكني من قلب الأمور رأسا على عقب وأن احافظ على تقدمي عندما كانت تسير الأمور في مصلحتي”. وأكدت: “متحمسة للغاية. إنها مباراة نهائية أخرى. بغض النظر عما يحدث الآن، لقد قدمت أفضل اداء. عندما تدخل الملعب يوم السبت لديك كل الأسباب لتحقق الفوز″.